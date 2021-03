Filas kilométricas y desorden se repiten en vacunación en Jalisco

GUADALAJARA.- Al igual que lo que ocurrió en San Pedro Tlaquepaque, la jornada de vacunación contra la covid-19 a adultos mayores arrancó con caos y desorden en Tonalá, municipio en el que se prevé aplicar 40 mil 950 dosis del biológico de Pfizer hasta el jueves.

La semana pasada se registró caos en los centros de vacunación de Tlaquepaque, primer municipio metropolitano de Jalisco en recibir vacunas anticovid, el desorden volvió en el arranque del proceso.

En total, en Tonalá se instalaron 11 puntos de vacunación y en varios de ellos se registraron aglomeraciones, pues se repitieron las largas filas.

Adultos mayores narraron a NTR que se formaron desde un día antes para alcanzar ficha, luego de fallas en el sistema de registro de las autoridades.

En Tonalá, los adultos mayores residentes de este municipio, podrán recibir la vacuna contra #COVID19 dentro de su auto (Drive Thru). Utiliza responsablemente este recurso pensando en quienes tienen mayor dificultad para moverse. pic.twitter.com/2oZgJcuoif — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) March 14, 2021

En el punto instalado en el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se habilitó un drive thru, es decir, un módulo para recibir el biológico desde un automóvil para adultos mayores con dificultades de movilidad, lo cual provocó que algunos arribaran a las afueras del plantel desde las 18:00 horas del domingo, pese a que la vacunación arrancó ahí hasta las 17:00 horas del lunes.

En el lugar, tanto usuarios como guardias de seguridad confirmaron que la fila de autos se empezó a formar desde la tarde del domingo. Por la mañana de este lunes, la fila de vehículos superaba el medio kilómetro y por la tarde alcanzó los 2 kilómetros.

Así se veía ayer las filas para ingresar a la vacuna contra el covid-19 en Centro Universitario de Tonalá pic.twitter.com/HcB05ARdkW — Heder Saldaña™ (@hederzona3) March 16, 2021

Algunos de los presentes consideraron que la situación se debió a que personas de otros municipios acudieron a Tonalá con la intención de vacunarse. Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Fernando Petersen Aranguren, llamó a los habitantes de otras demarcaciones a esperar su turno.

Guadalajara y Zapopan espérense, no hay definición de fecha (para su turno), (pero) les pedimos, de verdad les pedimos a todas las personas, sobre todo de Guadalajara y de Zapopan que tienen capacidad de desplazamiento, que esperen a sus vacunas. No tenemos todavía fecha, pero están fluyendo y están llegando las vacunas y es importante que esperemos todos

El secretario se deslindó a la par de toda responsabilidad por lo ocurrido y aseguró que la estrategia es federal.

NOS ENCONTRAMOS EN ESTOS MOMENTOS, EN RECORRIDOS DE VIGILANCIA CONSTANTES EN LOS 11 DIFERENTES PUNTOS DE VACUNACIÓN INSTALADOS EN NUESTRO MUNICIPIO, RESGUARDANDO LA SEGURIDAD DE NUESTRA CIUDADANÍA TONALTECA MÁS VULNERABLE, A LA CUAL SE LE APLICARÁ LA VACUNA CONTRA EL COVID-19. pic.twitter.com/736CGxCCEa — Policía de Tonalá (@PoliciaTonala) March 15, 2021

"El tema de los adultos mayores es muy complicado y por eso le pedimos a los servidores de la nación que a la hora de hacer los filtros no (permitan que se unan personas de otros municipios), o sea, si esa va a ser la estrategia, y es una estrategia que no hicimos nosotros, es una estrategia de la Secretaría de Bienestar, no dejen que (los no residentes) sigan haciendo cola".

LA PRIMERA Y EL PANORAMA

La primera persona de Tonalá en recibirla fue Evangelina Patricia Noriega Mayorga, de 63 años, quien fue inmunizada en el módulo de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo.

Ella es parte de la población con riesgo al virus, pues además de la edad cuenta con diabetes e hipertensión.

Ella es la Evangelina Noriega Baeza tiene 63 años y vive en Tonalá desde hace 18 años, padece diabetes e hipertensión y será la primera vacuna contra covid-19 en #TONALA@TVAztecaJalisco pic.twitter.com/o7L9N7ng3W — Karla Sauceda (@KarlaSaucedaM) March 15, 2021

La mujer no es originaria de Tonalá, ya que nació en Irapuato, Guanajuato; sin embargo, tiene 18 años de residencia en el municipio. Cuenta con tres hijos y siete nietos.

En el módulo en el que le fue aplicada la vacuna, ubicado en el cerro de la Reina, tienen pensado aplicar 4 mil dosis diarias.

En total, en Jalisco se ha vacunado a 280 mil 270 adultos mayores de 36 municipios del estado. Hasta ayer la SSJ tenía el reporte de 32 casos de reacciones adversas a los biológicos aplicados, uno de ellos grave.

Largas filas para poder ingresar al Centro Universitario de Tonalá por motivo de la vacuna contra el covid-19 pic.twitter.com/8Jws6Cb047 — Heder Saldaña™ (@hederzona3) March 15, 2021

RECONOCEN DIFICULTADES EN PUNTO DEL CUTONALÁ

El doctor Leonel García Benavides, uno de los coordinadores del módulo instalado en el CUTonalá, reconoció que la jornada se complicó al principio debido a que la gente llegó desde un día antes para ser vacunada.

Aseguró que el proceso de registro y requerimientos tardó un poco, por lo que se desplegó a brigadistas para apoyar y actuar de manera eficiente.

En @Cutonala_udg hay una lista de espera de más de 180 personas a pie y más 200 autos formados para recibir la vacuna, sin organización ni certeza de las autoridades las y los ciudadanos están haciendo listas para que esto no se salga de control ?? @Trafico_ZMG @gobierno_tonala pic.twitter.com/W1KgfTiupp — Sol Alvarado (@SolAlvaradoN) March 15, 2021

Ante lo ocurrido García Benavides instó a la población a no adelantarse en formarse y apuntó que habrá dosis para todos.

"Hacer jornada extenuante de espera para un adulto mayor no es lo más recomendable. No es necesario, a todos se les va a vacunar. Entendemos la desesperación, pero el que se adelanten tanto obstaculiza la logística", subrayó García Benavides.

Está mañana arrancamos la vacunación para proteger contra #COVID19 a los adultos mayores del municipio de #Tonalá con la primera dosis de la vacuna. pic.twitter.com/7qtk73P2jw — Secretaría de Salud Jalisco (@saludjalisco) March 15, 2021

En contraste, el rector del CUTonalá, José Alfredo Peña Ramos, dijo que los contratiempos en el arranque fueron normales.