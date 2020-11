Fiestas disparan contagios en Tamaulipas; piden cancelar Navidad

CD. VICTORIA.- La secretaría de Salud advirtió que es en las reuniones sociales de 10 personas y más donde se han registrado los contagios de covid-19 en las últimas semanas.

Los pacientes han reconocido que acudieron a fiestas, convivencias con más de 10 personas y es ahí donde se han registrado los contagios.

Ante ello, la secretaría de Salud formuló un exhorto a la población para evitar reuniones masivas, así como fiestas navideñas y de fin de año.

En Tamaulipas en ningún momento de la pandemia del coronavirus el mejor escenario ha sido rebasado, pero es necesario reforzar las medidas sanitarias de prevención, a fin de evitar se incrementen los contagios y defunciones a fin de evitar que la capacidad del sistema resulte insuficiente

Gloria Molina Gamboa, titular de la secretaría de Salud, indicó que al inicio de la pandemia en la entidad fueron planteados dos escenarios. El mejor contempla 35 mil casos positivos con tres mil 500 defunciones y el peor escenario con 75 mil casos y 10 mil decesos.

Al día de hoy los casos positivos acumulados en la entidad son 34 mil 225 con dos mil 933 muertes, con lo cual en ningún momento ha sido rebasado ninguno de los dos escenarios formulados.

Por su parte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca mencionó que mientras en Estados Unidos los viajes no esenciales continúan restringidos, del lado mexicano el gobierno federal nada hace por contener estos.

Ante ello, Tamaulipas ha reforzado los filtros sanitarios en los cruces internacionales a fin de verificar que aquellas personas que ingresan al país no tengan temperatura alta, y los demás síntomas propios del coronavirus. A la vez hacerles desistir de que si no se trata de un viaje esencial no ingresen al país.

Incluso, este jueves, el mandatario ordenó reforzar los filtros en los puentes fronterizos de Tamaulipas, debido a que el gobierno federal se niega a cerrar la frontera para los viajes no esenciales.

Y es que Tamaulipas está en alerta por la vecindad con Texas, un estado de la Unión Americana que tiene un escenario equiparable al número de enfermos que tiene todo México.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Molina Gamboa apuntó que actualmente el porcentaje de ocupación hospitalaria es del 23% y de uso de ventiladores del 21%, por lo cual no se tienen dificultades para atender la demanda. Así insistió que en ningún momento han faltado camas, como tampoco ventiladores.

Informó que se han aplicado más de 100 mil pruebas de COVID-19 en Tamaulipas. En promedio se realizan 500 pruebas diarias, pero en los momentos más álgidos se llegaron a analizar hasta 900.

Sostuvo que en tanto no se disponga de vacuna para prevenir el coronavirus los retos a enfrentar son: