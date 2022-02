Fernando: primer policía trans de BC, entre el crimen, el acoso y la discriminación

TIJUANA.- Durante 10 años, Fernando Ledezma vistió con gusto y orgullo el uniforme de la policía de Mexicali, Baja California, hasta que en 2020 presentarse a trabajar se volvió una pesadilla que terminó en diagnóstico de ansiedad y depresión.

Al identificarse como hombre trans, el primer policía trans de Baja California, comprobó que a la corporación que se unió siguiendo el ejemplo de su padre le falta sensibilización sobre la diversidad sexual.

En las filas policiales sus preferencias sexuales no generaron conflicto hasta que comenzó su tratamiento con hormonas e intervenciones quirúrgicas.

Cambié mi voz, mis rasgos. Todo mi cuerpo ha ido cambiando, cosa que no le pareció a muchas personas que trabajan allí. He tenido varios abusos de autoridad, de acoso, discriminación por parte de algunos compañeros y mandos también

No quisieron llamarlo por su apellido como es frecuente entre policías, hacían referencia a él como mujer frente a detenidos e, incluso, le encargaban la revisión de las detenidas cuando por protocolo la hacen mujeres policías.

De arriba a abajo me miraban y para mí eso fue provocando más daño, más daño y más daño, al grado de que ya no dormía, al grado que ya no quería ni comer. Ya no quería salir, ya no quería convivir. No hacía mis actividades diarias, quería estar en casa nada más o estar en un lugar para no ir a trabajar

Además de las burlas en el área de separos, hubo abusos laborales que incluyeron desde la variación o cancelación del día de descanso hasta ordenarle que todo su turno se quedara sentado en una silla.

"Cuando empezó la pandemia, mi esposo enfermó de covid y aun así él siguió yendo a trabajar, porque no le permitieron ir al seguro", denuncia su esposa Elsa Saldívar Saldaña durante una reunión sostenida con un directivo policiaco que se presentó como enviado del gobierno de Mexicali cuando la salud de Fernando empeoraba a finales del año pasado.

Desde hace seis meses Fernando tiene una incapacidad médica por su diagnóstico de trastorno mixto, pero no suelta las denuncias y quejas presentadas al inicio de 2021, porque a un año de distancia, ninguna autoridad resuelve los retos que trae un escenario completamente nuevo en un cuerpo de seguridad donde predomina la imagen de la fuerza bruta.

LAS DENUNCIAS

Como policía respetuoso de la jerarquía, Fernando primero acudió a la cadena de mando, pero la falta de solución definitiva lo llevó después a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Sindicatura del Ayuntamiento de Mexicali y a la Fiscalía General Estatal (FGE).

Jonathan López de la Rosa, activista y asesor jurídico de la Comunidad Cultural de Tijuana (Cocut), una asociación civil que promueve y defiende la diversidad sexual, ha dado la batalla legal en las oficinas de gobierno donde sostiene que ha faltado empatía.

En la fiscalía llaman a Fernando por su nombre de mujer, le negaron medidas cautelares en contra de los cuatro uniformados a los que denuncia y el expediente ni siquiera ha sido presentado a un juez.

"Lo que he notado en las autoridades locales es que no les importamos, que se están burlando de nosotros, que lo ven como un chiste y un tema sin importancia", dice el abogado litigante entrecomillando con los dedos en el aire sus últimas dos palabras.

Esto me da a entender que puede haber hasta un probable caso de corrupción y de tráfico de influencias dentro de la unidad de investigación, porque no quieren que se judicialice la carpeta

La molestia de Fernando y Jonathan es también porque consideran que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda "se quedó corta", cuando le preguntaron por el caso de Fernando durante una de sus conferencias de prensa semanales.

"No, no estaba yo enterada cuando fui presidenta municipal de esta denuncia que hace el policía... la policía", dijo la mandataria en un tono entre nervioso y apurado, dedicándole apenas 20 segundos al tema en su conferencia de una hora de duración.

La morenista fue alcaldesa de Mexicali desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 6 de marzo de 2021, cuando obtuvo licencia para buscar la candidatura al gobierno del estado.

El abogado considera que la respuesta es "una burla para la víctima" porque "no le bastó con fingir demencia a la gobernadora, no le bastó con fingir el desconocimiento de la denuncia, sino que además vulneró a Fernando".

El policía también ve poco probable que la ex presidenta municipal y ahora gobernadora no conozca su situación.

"Pienso que no se acuerda, o no se quiere acordar, pero sí sabe perfectamente, porque yo, mi esposa y el licenciado fuimos y el licenciado miró cuando ella se asomó, cerró la puerta y se metió a su oficina y ya no quiso atendernos. Eso fue lo que hizo. Nosotros estamos extrañados de esa reacción", dice Fernando.

LA RESPUESTA INSTITUCIONAL

Pedro Ariel Mendivil, director de la policía de Mexicali desde el 16 de diciembre del 2021, alude que los hechos denunciados ocurrieron en 2020 y que él ofrece todo su apoyo para garantizar el respeto a los derechos humanos en la corporación.

Institucionalmente no hemos recibido por parte de Fernando ningún otro elemento, alguna situación en lo particular (...) Los tiempos traen otros tiempos, ya no estamos hablando de ese pasado, ni de esas personas. Hay nuevos mandos

Y aunque sostuvo una conversación telefónica con Elsa, la esposa de Fernando, la desconfianza persiste.

"Porque con la misma calidez que nos habló y que externó Pedro Ariel Mendivil, fue la misma que utilizó Alejandro Lora", dice el combativo abogado De la Rosa, quien ha estado trás de los entramados para iniciativas de ley en favor de la comunidad LGBT y de adopciones homo-lesbomaternales en Baja California.

Alejandro Lora Torres, director de la policía de Mexicali al final de la pasada administración municipal, cambió horarios para que Fernando coincidiera lo menos posible con los agentes involucrados, aunque siguieron en la misma área, y hubo cursos de sensibilización a los uniformados.

"Lo vamos a corregir. Sé que es una situación compleja, pero se me hace retrógrada la idea de que no nos podamos entender", le dijo el entonces director a Fernando durante una reunión en la que éste le planteó que las medidas no estaban funcionando.

"No les sirvió porque el trato hacía mí sigue igual", afirma el agente Ledezma.

Además, víctima y abogado recriminan a Ariel Mendivil que también hable como si no conociera el tema, cuando antes de encabezar a la policía municipal fue fiscal regional en Mexicali, donde interpusieron la denuncia por abuso de autoridad hace un año.

Aseguran que algo similar pasa en la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, donde el abogado Jonathan acusa que nunca los atendió personalmente Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente del organismo, y ahora les responden que no buscaron acompañamiento.

"La persona que estaba a cargo de la investigación, simple y sencillamente se le olvidó y ahora nos quieren echar la bolita a nosotros", apuntó Jonathan López.

Consultada al respecto, la CEDH respondió que desde el 10 de febrero de 2021 tiene un expediente abierto por comparecencia ante la presunta discriminación y acoso laboral por identidad de género en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), de Mexicali.

"El presidente de la CEDHBC, Miguel Mora, precisó que si bien el seguimiento a este expediente ha tenido demoras, se han instruido las medidas internas pertinentes para dar celeridad a la conclusión de la investigación", respondió por escrito.

El organismo aseguró también que ha solicitado información a la DSPM, a la FGE y a la Sindicatura, además de que "ha mantenido abierto el canal de comunicación con la parte denunciante".

EL OBJETIVO

"Llegamos a esta situación porque ya no pudimos más, porque no avanza. No avanza ni en fiscalía, no avanza ni en derechos humanos, no avanza en Sindicatura. No avanza mi caso, nadie hace nada", dice Fernando para explicar por qué decidió hacer pública su situación.

Su abogado agrega que también se abstuvieron para no exponer al oficial Ledezma a comentarios transfóbicos y, en el peor de los escenarios, a alguna agresión física.

Pero eso no ha impedido lo que podrían ser actos intimidatorios, según lo relatado por Fernando en un escrito dirigido al Ayuntamiento de Mexicali y a la opinión pública, el pasado 8 de febrero.

Pedimos que, de una vez por todas, las unidades de la DSPM dejen de estar pasando por nuestra vivienda para tomarnos fotografías, asustarnos o incluso intimidarnos estando en nuestro domicilio, estamos cansados del acoso y de la intimidación de los compañeros", dice el documento

Fernando siente a la policía de Mexicali como su familia y quizá por eso, aunque no ha encontrado todo el respaldo que necesitaría, duda si la presión a la que está sometido sea suficiente para hacerlo dejar el uniforme, aunque admite estar decepcionado.

Pero no ha habido sólo oídos sordos y palabras de apoyo que terminan en nada. También ha habido intención de los señalados por detener los procesos en su contra.

"Tengo entendido que quieren retrasar el asunto y quieren arreglar esto con dinero. Cuando sabemos perfectamente que la dignidad humana no tiene precio", dice el abogado López de la Rosa.

Fernando afirma que en este lapso, una oficial de la policía mexicalense se acercó para contarle que en el pasado su orientación sexual la convirtió en víctima de acoso laboral de un mando policiaco, pero no denunció.

"Desgraciadamente esa compañera no tuvo el valor o no quiso hacerlo por miedo a las represalias", menciona Fernando.

El abogado y activista por los derechos de la diversidad sexual, igual que Fernando Ledezma, saben por todo esto de la importancia de sentar un precedente con su caso.

"Si no lo hacemos, ¿entonces cuándo abrimos paso a esta situación para que la comunidad sea respetada y sea tratada con dignidad?", pregunta el oficial que está rompiendo estereotipos.

"Que las nuevas generaciones comprendan y entiendan estos procesos. Que crezcan en un clima que no nos tocó vivir a nosotros, que podamos ser escuchados y que podamos vivir en paz con la sociedad sin ser molestados por nuestras preferencias sexuales o nuestra identidad de género", dice por otro lado el abogado.

Pero las cosas no son tan sencillas, por eso Jonathan y Fernando buscan una reunión con todas las partes involucradas en este episodio para poner fin al conflicto con la reparación integral del daño y el juicio de los presuntos responsables, porque de lo contrario no ven más camino que seguir apelando a los tribunales.

"Estamos pensando en presentar otras denuncias por obstrucción de la justicia y por omisión de auxilio, en este caso de las autoridades municipales competentes. Estamos pensando en denunciar a Marina del Pilar y a Alejandro Lora", adelanta el abogado y activista.

