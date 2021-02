Fernando, el pasante que lucha por sus compañeros en NL

MONTERREY.- Nuevo León registra 60 contagios entre personal médico y ese temor de contagiarse se extiende a unos 300 pasantes de medicina del Hospital Universitario, donde surgió un brote del virus en 23 personas sin ser nosocomio covid-19.

También lee: Clausuran cinco asilos clandestinos en NL

Por ello, los jóvenes pasantes protestan por la falta de protección y la exposición a la que están expuestos sin las medidas necesarias.

Fernando M Cuspinera es pasante, está orgulloso de estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), solo le falta un mes para que le liberen su carta. Sin embargo, aunque no quiere que nada se lo impida, los riesgos del coronavirus son muchos y más, cuando no hay protección y están expuestos al virus.

Afirma que no se les ha dado protección con equipo, como las mascarillas N95, con el pretexto de que el nosocomio no es área covid-19. "Ahí está el resultado, ahora hay más personal infectados del área no covid-19".

Otro grupo de pasantes señala que desde hace dos meses pidieron equipo de protección, que se les ha negado e, incluso, algunos empezaron a dejar de ir al nosocomio para no exponerse ni exponer a la sociedad.

Aunque nos recibirán el lunes los directivos del hospital, nos advierten que dejemos de hablar a la prensa o publicar en redes porque, no nos liberan la carta de pasante, lo que es ilegal y no la pueden retener

"El Bronco habla de mil millones de pesos destinados al covid-19, qué no alcanzó para unas mascarillas y demás protección en el Universitario", señalaron.

Edelmiro Pérez Rodríguez, director del Hospital Universitario, informó del contagio en 23 personas del nosocomio, entre médicos, enfermeras, intendentes y camilleros, entre otros.

Los pasantes están molestos pues aseguran que el hospital oculta también que un joven pasante está infectado y dijeron estar preocupados pues viven con su familia y corren el riesgo de contagiar.

Por su parte, el secretario de Salud estatal informó la existencia de 60 personas infectadas, todos personal médico de instituciones públicas y privadas.

Hay doctores, enfermeras, camilleros, técnicos, intendentes y auxiliares de oficina, reveló.

Incluso, un doctor murió la semana pasada por covid-19 el cual prestaba servicio en un consultorio particular.

Fernando M. Cuspinera reclama la protección para sus compañeros, se ha convertido en una especie de líder desde hace tiempo. Está consciente del riesgo y asume las consecuencias, pero desea que las familias de todos estén a salvo.

"Tiene una responsabilidad social, aquí en casa no salimos ni aceptamos visitas, es un riesgo, me lo dice Fernando, lo recalca; eso quiere para las familias de sus compañeros", agrega a su vez Patricia, la madre de Fernando, quien siente el orgullo de que le liberen en semanas su carta.

Está ansioso por terminar, se irá a estudiar una maestría en salud pública a España, es su deseo, quiere aportar a la sociedad su esfuerzo para cuidar la salud de las personas. Esta situación me dan sentimientos encontrados, coraje porque no los cuidan y no invierten en su protección y, emoción porque luchan por su derecho y por ayudar contra la pandemia