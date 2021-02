Feria del cohete abre debate entre el cuidado ambiental y la clandestinidad

Monterrey, N. L- "Tenemos cohetes, ¿qué es lo que andas buscando?, sí hay, tenemos de todo, tu dime y te consigo", ofrece un hombre en los alrededores de los mercados Juárez y Estrella.

La venta de pirotecnia en el estado, aunque ha estado históricamente en los mercados, se pone en riesgo ante la prohibición de ferias de cohetes que han hecho siete municipios de la zona metropolitana de Monterrey, con el pretexto de que se alimenta la contaminación grave que se vive aquí.

Luis Carlos Fuentes Villegas, comerciante de una feria del cohete en Monterrey asegura que "Con la prohibición de los alcaldes se desatará el mercado negro, la venta clandestina de cohetes, por internet en redes sociales habrá ofertas".

Dice que todos los comerciantes han hecho una fuerte inversión en sus locales para toda la temporada navideña y de año nuevo. "Tenemos los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ellos ya inspeccionaron y ahora nos salen los alcaldes que contaminamos el aire, cuando son las industrias y los vehículos los contaminantes mayores".

Además señaló que "Con esa postura solamente generan venta clandestina y accidentes, pues almacenados los cohetes en una bodega o en una casa, están expuestos a la explosión por la falta de cuidado en el manejo de los explosivos”.

Alcaldes van contra pirotecnia

Los alcaldes de los municipios de Monterrey, Santa Catarina, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Juárez, García y San Pedro han suspendido los permisos respectivos de uso de suelo y solicitan a la Sedena reconsidere también al respecto.

El Congreso Local a su vez también alerta a las autoridades sobre el riesgo de accidentes con explosivos que se ubiquen en bodegas en la clandestinidad por lo que han solicitado que se refuerce el área de vigilancia y se cuente con más inspectores.

Por su parte, César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, reconoce que la medida contribuye a la venta clandestina y a los riesgos de alguna explosión o accidentes y trata de reducir la medida al menos con la posibilidad de que se venda dos días antes del 24 y 31 pero no la larga temporada.

Apodaca se mantendrá a la espera de un acuerdo en la mesa metropolitana de alcaldes para permitir la venta de cohetes dos días antes del 24 y 31 de diciembre y de esta manera evitar la venta clandestina que pudiera derivar en sucesos trágicos, de lo contrario mantendrá su postura de no permitir las ferias del cohete.

“La pirotecnia no es una actividad que esté prohibida con las reglas que la Sedena autoriza, las feria el cohete se hicieron para prevenir el clandestinaje que es mucho más peligroso, de nada va a servir prohibir las ferias el cohete si prolifera la venta en redes sociales, o en comercios o lugares improvisados, eso vuelve más peligroso y fuera de control la actividad”, apuntó el alcalde.

Venta clandestina por redes sociales

El diputado Ramiro González Gutiérrez, coordinador de la bancada de Morena propuso cuidar y vigilar las redes sociales porque por ahí podría darse la venta clandestina de pirotecnia.

“Con la desaparición de las Feria del Cohete me preocupa que ahora que no está regulado por parte de los municipios, claro que estamos con el medio ambiente, pero me preocupa que vengan otro tipo de problema, por ejemplo la venta clandestina con productos prohibidos, la venta en redes sociales, ahí si no tenemos regulación, ni la Sedena, ni los municipios, ni el secretario de Seguridad”.

Manuel Vital, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Estado, pide que se festeje con música y cualquier otra actividad que no implique la quema de fuegos artificiales.

Fechas decembrinas amenazan el medio ambiente

Las condiciones ambientales suelen ser complicadas durante la temporada invernal, derivado del ingreso de sistemas frontales que traen consigo fuertes vientos y resuspensión de partículas. “Debemos de protegernos y cambiar esa costumbre de hacer un festejo donde usemos la pirotecnia, hay muchas formas en que podemos festejar, podemos poner música, podemos bailar, podemos hacer muchas cosas y no necesariamente tronar cohetes”, añade.

“Es una situación que tenemos que estar conscientes, tenemos que participar todos, de esta manera tenemos que concientizar a los ciudadanos de que todos tenemos que involucrarnos en la mejora de la calidad del aire, esa concientización la podemos permear con este tipo de llamados que hacen las autoridades”, opina Carlos de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN pero también alerta contra la venta clandestina de pirotecnia.

Según el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, si ya existen algunas ferias que estén funcionando, se van a cerrar, porque no hay permisos para instalarlas mientras los eventos que se realicen en el municipio no se utilizará pirotecnia.

En el caso de los mercados rodantes, donde en ocasiones se instalan diversos puestos que venden pirotecnia dijo, se harán revisiones constantemente por parte de Protección Civil pues estos negocios es difícil cumplan con las condiciones que tiene la dependencia.

En el municipio de Guadalupe, la alcaldesa Cristina Díaz Salazar se suma a la medida para preservar y proteger el medio ambiente, sin embargo, también le preocupa la venta clandestina de fuegos artificiales.

Feria del cohete, una tradición en Monterrey

En la zona metropolitana regiomontana por muchos años en la época decembrina se colocan comerciantes en diversos rumbos en zona apartadas con sus puestos para la venta de pirotecnia, pero las malas condiciones del aire, en por lo menos el 90 por ciento de los días del año, ha obligado a evitar la venta.

El 25 de diciembre pasado y el primero de enero de este año se declaró alerta ante la contaminación derivada del uso de ese tipo de fuegos.