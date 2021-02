Feministas vandalizan edificio del Poder Judicial de Sonora

Sonora (La Silla Rota).- El movimiento llamado #ElNueveNingunaSeMueve ha tomado vuelo en todo el país y Sonora no es la excepción, ya que algunas instituciones y autoridades se han pronunciado al respecto.

Este domingo, alrededor de mil 500 mujeres salieron a las calles de Hermosillo para exigir un alto a los feminicidios en el estado y en el país.

Pero, esta protesta se elevó de tono cuando un grupo de encapuchadas ingresó a la fuerza al edificio del Poder Judicial del Estado de Sonora (PJES), donde destrozaron ventanas, archivos jurídicos, y hasta macetas.

La marcha comenzó aproximadamente a las 18:00 horas, cuando un contingente se colocó con pancartas y pañuelos verdes en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, para después partir por las calles del centro de la ciudad.

En todo momento, se realizó de manera pacífica, a excepción de algunas pintas en comercios, con leyendas de “Nos están matando”.

Las mujeres protestaban al grito de “Ni una más, ni una asesinada más”, con el fin de exigir el cese de la violencia de género y los feminicidios.

Una vez que llegaron al centro histórico de Hermosillo, donde se ubican los edificios de gobierno, algunas también pintaron en las paredes de Palacio de Gobierno.

Pero ahí, frente al edilicio del PJES, las mujeres que encabezaban la protesta leyeron los nombres de las recientes víctimas de feminicidios, como el de Ingrid Escamilla, Fátima, asesinadas en la Ciudad de México, e Itzel Nohemí, menor abusada sexualmente en San Luis Río Colorado.

“Por todas las que no vivieron. para que no queden en el olvido, para que todos sepan que luchan con nosotras: Por Ingrid Escamilla, por Itzel Nohemí, por Ambar Dolores, por Raquel Padilla, por Karen, por Jessica Rosario, por Alma Dominguez, por Karla Judith, por Sinaí, por Dalila Jazmin”, retumbó en la explanada que comparte con la emblemática Plaza Bicentenario.

Además, otras mujeres leyeron una reflexión sobre los feminicidios, la violencia machista y el sistema patriarcal.

“¿Por qué las tenemos que estar sobreviviendo? Del abandono por ser pobre o no ser blanca; de tener a los hijos secuestrados por el patriarcado, del marido o exmarido que te prendió fuego cuando dormías, de los sueños que no fueron, del tiempo que se acaba y lograr no ser asesinada ¿Cuándo nos toca estar vivas?”, leían en voz alta.

Al terminar estos manifiestos, el contingente se dispersó, pero un grupo permaneció en el lugar y después de una hora, aproximadamente violentaron la reja de la puerta principal del edificio del PJES.

Así lograron entrar, algunas estaban encapuchadas, otras no, pero por igual rompieron macetas de cemento, quebraron los vidrios de las ventanas de las oficinas y sacaron documentos, archivos para regarlos por el suelo.

Y, en las escaleras principales le prendieron fuego a algunos de estos expedientes, así como a material de oficina.

La razón de este grupo para estas acciones, es la falta de sentencias del Poder Judicial del Estado para los homicidas de las cientos de mujeres que son abusadas sexualmente, acosadas y asesinadas.

Al lugar acudió secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, quien dijo que respetan las protestas y el movimiento feminista, pero reprueban la violencia hacia los edificios públicos.

“Estamos abiertos a las manifestaciones, sin embargo, lo que se está realizando es una protesta violenta en una institución tan importante para la sociedad mexicana y para la sonorense y vamos a hacer lo necesario para preservar”, manifestó.

Hasta el momento, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ni la alcaldesa de Hermosillo, Célida López se han pronunciado al respecto.

“No es momento de pararnos, sino de trabajar”, alcaldesa de Hermosillo





La alcaldesa de Hermosillo, acorde a los funcionarios y cercanos a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y al presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra del paro nacional e instó a las mujeres a trabajar el 9 de marzo.





En su cuenta de Twitter, Célida López Cárdenas compartió la misma imagen que publicó Beatriz Gutiérrez Müller con los hashtags #ElNueveMeMueve y #NoAlParoNacional.





“Nadie debe evadir su responsabilidad. No es momento de pararnos, es momento de redoblar esfuerzos. Todas y todos debemos afrontar esta enorme descomposición social”, escribió.

Cabe recordar que en lo que va de 2020, en Sonora se han registrado un total de 20 asesinatos violentos contra mujeres por razones de genero, y en 2019 cerró con más de 100, entre ellos el de la historiadora Raquel Padilla, apuñalada por su pareja sentimental en su hogar, en la localidad de El Sauz, de Ures, a las afueras de Hermosillo.









(Karla Alva)