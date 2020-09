Feministas protestan en Cuernavaca y Mérida; exigen frenar violencia

CUERNAVACA.- En Morelos, jóvenes feministas clausuraron simbólicamente la Fiscalía General Estatal (FGE) y tomaron una patrulla de la policía estatal en protesta a la represión que sufrieron mujeres en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y para exigir al gobierno de Cuauhtémoc Blanco una política seria para frenar los feminicidios y desapariciones que azotan a la entidad.

Un grupo de mujeres, vestidas de negro, con pañoletas verdes y moradas, protestaron en las oficinas de la FGE, situadas al norte de Cuernavaca, para repudiar la represión que sufrieron las mujeres en el Codhem, el pasado 11 de septiembre.

Inicialmente, la manifestación estaba programada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), pero al estar situada dentro de la colonia Antonio Barona, una de las más peligrosas, de última hora por protocolo de seguridad se cambió la sede.

Hoy nos reunimos aquí y no en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por el clima de inseguridad que se vive en ese territorio y que afecta a la población

Las integrantes de la Red de Colectivas del Estado de Morelos manifestaron el hartazgo de que las instituciones sean incapaces de garantizar la seguridad y tranquilidad de las mujeres.

Morelos es una entidad con Alerta de Violencia de Género (AVG) desde el agosto de 2015 y, a pesar de ello, van a la alza los feminicidios, desapariciones y violencia contra las mujeres.

Por ello, demandaron al titular de la FGE, Uriel Carmona Garanda, y a la titular Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), Flor Desire, que integren a más abogadas y psicólogas feministas, que la perspectiva de género se aplique de manera profunda, con medidas estratégicas y feministas en puestos de decisión que puedan garantizar una atención integral.

Al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ) le exigieron justicia con perspectiva de género y sentencias que verdaderamente reparen el daño a las familias y víctimas; plantearon la necesidad de castigos ejemplares para los feminicidas.

Al mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, le pidieron implementar políticas serias para erradicar la violencia de género.

Las manifestantes colocaron carteles en las paredes de la Fiscalía, realizaron pintas sobre el piso, donde se podía leer: "El gobierno no me cuida, me cuidan mis amigas", "alzamos la voz por las que ya no están y para que ya no falte una más" y "No somos una , no somos 100, pinche gobierno cuéntanos bien".

Además, tomaron una patrulla estacionada en el acceso principal de la FGE y le colocaron cartulinas y la envolvieron con tela morada.

La protesta transcurrió de manera pacífica, sin que se registrara daño alguno a la dependencia o la patrulla. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

MEXICANAS AL GRITO DE JUSTICIA

Con una Okupa simbólica del edificio de la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY) y con un cartel que enunciaba "mexicanas al grito de justicia", feministas recordaron este 15 de septiembre la inacción de las autoridades de Yucatán para erradicar la violencia de género y evitar los feminicidios.

Además, al grito de "¡Qué renuncie Renan Barrera! ¡Qué renuncie López Obrador!", exigieron a las autoridades dejar de ser cómplice de las agresiones.

También enunciaron los nombres de las mujeres que perdieron la vida a causa de la violencia machista "¡Por Henrrieta, Yazmín, Suemi, Fernanda...!" y se pronunciaron contra los megaproyectos como "Tren Maya" y los despidos injustificados durante la pandemia.

Otra de las actividades que realizaron fue la intervención de la fachada de la Codhey, que decoraron con pintas que decían "Justicia para todas".

Cabe mencionar que elementos de la Secretaria de Seguridad Pública acudieron a vigilar la protesta pacífica. Y al final del evento, las feministas se retiraron en un solo contingente, escoltadas por automóviles que las protegían de sufrir alguna agresión.