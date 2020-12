Feministas doblan a diputados de Puebla; legislarán aborto en febrero

PUEBLA.- Legislar en febrero la Ley Agnes y la Interrupción Legal del Embarazo en sesión extraordinaria durante la primera quincena de abril de 2021 son dos de los acuerdos a los que llegaron los colectivos feministas con la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

También lee: Critica Barbosa presiones al Congreso por aborto; llama a gran debate

Después de firmar el acuerdo con los legisladores, las feministas de Coatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista de Puebla anunciaron este viernes que en un plazo no mayor a 48 horas entregarán el edificio del Poder Legislativo que mantienen tomado desde hace 25 días.

La Ley Agnes hace referencia a reformar el Código Civil para que las personas transgénero, transexual e intersexuales puedan solicitar que se modifique el nombre o el sexo con el que estén inscritos ante el Registro Civil. Se le conoce como Ley Agnes en memoria de la activista transexual Agnes Torres, asesinada en marzo de 2012.

????? #MareaVerde Pese al sabotaje de la panista @monica_rdv, @CoatlicueViva @FeministaPuebla logran sellar con #Jucopo acuerdos sobre pliego petitorio y devolverán el Congreso de #Puebla en 48 grs con la garantía de que no habrá persecución política.https://t.co/wRnCaX4FgV — Info Quórum (@quorum_mx) December 18, 2020

La discusión de la iniciativa está congelada desde 2013, año en el que se presentó la primera propuesta; siguieron en 2016 la iniciativa de Socorro Quezada Tiempo, entonces legisladora del Partido de la Revolución Democrática; y en 2019 la del hoy diputado del Partido del Trabajo con licencia, José Juan Espinosa Torres.

Y la más reciente la presentó la actual diputada por Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, en junio pasado. De acuerdo con lo acordado por las feministas y la actual legislatura, será hasta enero de 2021 cuando se legisle la Ley Agnes, ocho años después del asesinato de la activista que le dio nombre.

#Video ?? Levantan plantón en el @CongresoPue de Puebla, que demandaba la legalización del aborto, tras acuerdo entre feministas y autoridades. pic.twitter.com/AUO4JJtebw — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) December 19, 2020

La Interrupción Legal del Embarazo, otra demanda de las feministas que tomaron el Congreso local, será legislada en sesión extraordinaria a realizarse en la primera quincena de abril de 2021.

Coatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista de Puebla buscan que en Puebla se despenaliza el aborto. Actualmente en el estado se castiga con 1 y hasta 3 años de prisión a aquél que haga abortar a una mujer, con el consentimiento de ésta.

Si el aborto se hace sin el consentimiento de la mujer, quien lo realice tendrá una sentencia de seis años y ocho en caso de ser violento; si el aborto fuera practicado por un médico se le sanciona y pierde su licencia durante dos o hasta cinco años.

Además, a la madre que aborte se le sentencia con seis meses de prisión si no tiene mala fama, si no logró ocultar su embarazo y si éste no es producto de un matrimonio; de no contar con alguno de esos tres puntos, la sentencia aumenta a entre uno y cinco años de cárcel.

Desde uno de los balcones del Congreso, las feministas informaron que los colectivos Coatlicue Siempre Viva, Coordinadora Feminista de Puebla, REDefine, Cafis, Odesyr y Ddeser acordaron levantar la protesta y que participarán de manera activa en la discusión de sus demandas.

Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, con excepción de la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, prometieron asistir a las mesas para analizar los resultados de la Alerta por Violencia de Género emitida en abril de 2019.