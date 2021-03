Félix Salgado: INE le tira candidatura pero sigue en campaña y arma protestas

GUERRERO.- Este viernes, Félix Salgado Macedonio siguió con su agenda como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y convocó a sus seguidores a movilizarse para protestar por la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que la noche anterior le retiro la candidatura por no registrar actos de precampaña.

En actos de campaña que el ex senador realizó en Tecpan de Galeana y San Jerónimo de Juárez, municipios de la Costa Grande convocó a movilizaciones por la decisión del INE y, anunció que seguirá trabajando hasta ser notificado por la autoridad electoral.

"Vamos a la lucha legal y jurídica y ustedes, el pueblo, se van a movilizar al doble, el pueblo se sigue manifestando con las mantas de protesta en contra de la acción arbitraria y antidemocrática del INE".

Durante su visita a Tecpan de Galena pidió a sus seguidores realizar protestas en las casetas con pancartas, lonas y, de ser necesario, hojas con mensajes escritos a mano para informar al pueblo de Guerrero la "arbitraria decisión del INE".

"Se van a movilizar todos bajo un lineamiento pacífico, dentro de la ley, no bloqueos, no tomas, eso no le gusta a la gente, lastima a la gente. Van a ir a las casetas a informar a la gente por medio de un escrito, saben que no hay dinero para esas cosas, pero esto no es propaganda, es protesta para que el INE sepa que esto no es campaña: es protesta".

Por la tarde, media centena de personas ya estaban sobre la autopista Iguala- Cuernavaca, con cartulinas con consignas contra el INE, mismas que gritaban con un megáfono.

Otro número semejante se encontraba en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Acapulco y Chilpancingo, capital de Guerrero, para reclamar por el retiro del registro de su candidato tras violar la ley electoral.

La noche del jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) retiró la candidatura a Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, por no presentar el reporte de sus gastos de precampaña en el proceso electoral de este año.

Los consejeros del INE chocaron en consideraciones sobre si la sanción es desproporcionada, pues dejaría a Morena sin más perfiles para la candidatura, pero la mayoría se posicionó en favor de la medida.

Durante su intervención inicial, la consejera Adriana Favela Herrera sentenció que "se llame como se llame" al precandidato, todos los aspirantes pasan por un proceso de selección y deben entregar un informe de gastos e ingresos de ese periodo.

"No es factible que los partidos nieguen que hay precampaña, forzosamente pasaron por un proceso de selección interna, se llame como se llame", dijo.

El consejero Uuc-kib Espadas consideró que la medida de retirarle la campaña a Félix Salgado es desproporcionada, pues dejaría a Morena sin sus principales cuadros para la candidatura a Guerrero, y calificó la decisión de "equivocada".