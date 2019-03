Fayad, sin información oficial sobre presunto lavado en UAEH

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 01/03/2019 11:27 a.m.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, afirmó que no cuenta con información oficial respecto que sea la Universidad Autónoma del Estado (UAEH) la institución investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por posible lavado de dinero.

"Yo me guío por información oficial y, mientras para mí no sea oficial, pues es un tema que aparece en los medios y lo tendrá que aclarar la universidad. Por eso les quiero pedir paciencia para que sepamos si es o no oficial", dijo el mandatario en entrevista posterior a la inauguración de la empresa Arteche, en Tepeji del Río.

Asimismo, hizo referencia a una serie de acontecimientos que en los últimos días involucran a la UAEH y a quien ejerce el control político en ella desde hace cuatro décadas, el presidente del Patronato, Gerardo Sosa Castelán, exrector y exlíder estudiantil.

"Tenemos que esperar a que sea oficial, porque he notado que a raíz de lo que ocurrió el sábado (el asesinato a tiros del hijo de Sosa Castelán en Acaxochitlán) ocurren cosas: por ejemplo, me señalaron que se había ´hackeado´ la página de la universidad y le dije al procurador que ofrezca todas las facilidades para que se presenten las denuncias respectivas"

El 25 de febrero la Autónoma aseguró que su cuenta de Facebook, en la que fue publicado un video sobre el control político que ejerce en la institución el expriista Sosa Castelán, fue hackeada, lo cual calificó como un acto ruin y terrorista.

En la grabación de un minuto con 33 segundos aparecían imágenes de los exgobernadores Jorge Rojo Lugo –protector de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH)– y Francisco Olvera Ruiz, que fue dirigente de esa agrupación, impulsado por Sosa; asimismo, hacía referencia a la vinculación con políticos como José Antonio Zorrilla Pérez, quien fue aspirante a la gubernatura estatal en la década de 1980 y sentenciado por la autoría intelectual del asesinato de Manuel Buendía, columnista de Excelsior.

El hecho ocurrió dos días después del asesinato a tiros del hijo del exrector, quien tenía el mismo nombre y recibió cuatro disparos: uno en el tórax derecho superior, otro en el hígado y dos más en el brazo. El ataque ocurrió en la localidad de Santa Ana Tzacuala, en el municipio de Acaxochitlán, de donde son oriundos los Sosa.

El líder del Grupo Universidad renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en febrero de 2018, por el cual buscó tres veces ser candidato a la gubernatura de Hidalgo, además de ser dos veces diputado federal y una local.

En el proceso electoral del año anterior, en alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la estructura política de la UAEH obtuvo nueve candidaturas a diputaciones locales, posiciones que ahora tiene en el Congreso y lo sitúan como el grupo político con más integrantes.

La SHCP dio a conocer que el 22 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera recibió un reporte en el que alertó de movimientos inusuales en cuentas bancarias de una universidad estatal, sin mencionar cuál era.

Estos movimientos, específicó, son originarios de países como España, Reino Unido y Suiza. En este último, la universidad a la que hace referencia Hacienda recibió un depósito de 150 millones de dólares.

El 26 de febrero, LA SILLA ROTA publicó que la institución investigada sería la Autónoma de Hidalgo, según datos proporcionados por allegados al caso. La versión fue secundada ayer por el periodista Carlos Loret de Mola y este día por Reforma.

La UAEH respondió, a través de su Coordinación de Comunicación Social, que no tenía una postura al respecto, y negó ser investigada.

