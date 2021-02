Fayad pierde demanda por acusaciones de homosexualidad, afirma Francisco Xavier

El excandidato a la gubernatura de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza Escorza afirmó que ganó la demanda que interpuso en su contra el mandatario Omar Fayad Meneses por daño moral, después de que sugirió la homosexualidad del priista durante el debate en el que ambos participaron previo a la elección de 2016.

En un video que publicó en su cuenta de Facebook, el también cantautor aseguró que el 28 de noviembre, por unanimidad, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron el asunto, en definitiva.

Francisco Xavier le pide a Osorio Chong que le ponga un alto a Fayad

Inicialmente, el excontendiente por el Partido Acción Nacional (PAN) había sido sentenciado por el Tribunal de Justicia del Estado a pagar 25 millones de pesos y ofrecer una disculpa pública al exalcalde de Pachuca, tras el fallo a la demanda radicada con el número 422-16; no obstante, interpuso un amparo y enseptiembre pasado informó que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito había fallado a su favor.

Después de ello, Fayad Meneses interpuso este recurso de revisión en la SCJN.

“Ahora nosotros vamos a demandar y vamos a proceder conforme a derecho”, anticipó Francisco Xavier, quien insinuó que la juez cuarto de lo civil de Pachuca, Ninfa Vargas Mendoza, quien le ordenó pagar 25 millones de pesos, actuó de forma indebida a beneficio del gobernador, además de que el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo rechazó en noviembre de 2017 una apelación que había hecho y ratificó la sentencia de la demanda por daño moral

“Nada más decirle a Omar Fayad que, mira, lamentablemente tú tuviste la culpa. No sé si ordenaste o no a una juez prestarse a esa porquería o a los magistrados ahí en el estado a prestarse a esto porque los vamos a inhabilitar legalmente. Gente como ellos, no sé si por culpa tuya, pero gente como esa no puede estar en funciones”, dijo.

El 14 de mayo de 2016, durante el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH) entre los aspirantes a la gubernatura, Berganza Escorza dirigió su última intervención al priista: “Yo respeto las preferencias sexuales y de religión de todo mundo: si tú eres homosexual o no, es un tema que yo voy a respetar toda la vía, el problema es mentir”.

Además, hizo alusión a que “se habla del asesinato, esto es muy delicado, del asesinato de Fernanda Lavalle, un transexual que se dice que tenía relación contigo y que lo amenazaste”.

Como gobernador electo, el exsenador presentó el 15 de junio siguiente una demanda ante los juzgados civiles de Pachuca en la que solicitaba una disculpa pública y el pago de una cantidad económica que determinaría la autoridad.

