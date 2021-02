Famosos y deportistas brincan a la política: Kiko, la Barbie y Adame

El comediante Carlos Villagrán Eslava, quien personificó a "Kiko" en el extinto programa "El Chavo del 8", anunció que podría ser postulado para un cargo de elección popular por el partido local "Querétaro Independiente (QI)" para las elecciones locales del 2021.

En entrevista con El Universal Querétaro, el actor de 76 años señaló que viajó desde la ciudad de Houston, en Texas, a Querétaro para que le detallaran la propuesta para una eventual candidatura y así determinar si la aceptará.

El actor, quien nació en Santiago de Querétaro, el 12 de enero de 1944, explicó que no tenía planes de incursionar en la política pero, considera que se deben hacer cambios en todo aquel país en que este desempeño público se haya malinterpretado.

"Los políticos no deben ver para sí mismos. Es cuando sienten que tienen poder que los políticos llegan a distorsionar y corromper sus funciones, pues, la realidad es que quienes resultan electos lo que reciben es la obligación de servir al pueblo" dijo.

"Querétaro Independiente", el partido local que busca lanzar a Carlos Villagrán a la política fue fundado el 2 de mayo de 2017, su dirigente es María Concepción Herrera Martínez, diputada local y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Querétaro, desde el pasado 30 de abril.

En días pasado se informó que el actor y conductor de televisión, Alfredo Adame, y la boxeadora Mariana "La Barbie" Juárez se integraron a las filas del partido político Redes Sociales Progresistas, de reciente creación.

Mariana Juárez, será la embajadora del deporte y Alfredo Adame, fungirá como el coordinador del Distrito Federal en la Alcaldía de Tlalpan.

En un breve discurso, el actor agradeció a Redes Sociales Progresistas por su invitación a participar.

El éxito no es cuestión de suerte, es un plan de trabajo inteligente; esta es mi segunda participación en política, en las elecciones de 2018 participé por la alcaldía de Tlalpan, fue una aventura política que me dejó una satisfacción grande, porque me fue muy bien y eso me dio las bases para pensar que puedo lograr cosas muy grandes y muy buenas siempre y cuando tenga la alianza con un partido que realmente sea progresista y que le interese la gente".