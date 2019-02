Familias resultarán afectadas, si gobierno federal no subsidia luz en Sonora

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 15/02/2019 05:26 p.m.

Si en Sonora no se logra renovar el convenio con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad para que el gobierno subsidie la tarifa doméstica 1 F en los 72 municipios durante el verano, en localidades como Nogales se disparará el costo de la energía eléctrica, indicó Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios.

En la entidad, las temperaturas alcanzan los 50°, por lo que en los hogares es indispensable el uso de aparatos electrónicos como refrigeración, minisplit y coolers.

Padrés aún tiene investigaciones abiertas en Sonora: FAS

El activista explicó que, mientras en Hermosillo los primeros 600 kilowatt-hora consumidos se cobran a 57 centavos, en Nogales sin la tarifa 1 F, los primeros 150 a 300 kilowatt-hora generarían un costo de 2 pesos con 80 centavos en el recibo, debido a que dicho municipio quedaría con el rango 1 A que representa la tarifa más alta.

"Es un problema serio, por eso hablo de que realmente Sonora se debe revisar con una lupa y con mucho cuidado el sistema tarifario porque no es nada más verano, invierno también es muy crudo, en realidad todo el año porque son climas opuestos y las tarifas ya no responden a nuestras realidades".

En caso de que no sea posible que todos los 72 municipios entren a la tarifa 1 F, es decir, la más barata de la CFE, señaló que se podría valorar el subsidio a los municipios menos calurosos como Nogales, Agua Prieta, Cananea entre otros con tarifas de 1 C o 1 E, que, si bien, no es el rango más económico, si ayudaría a que los cobros del recibo no sean tan altos.

Anteriormente eran 39 municipios los que gozaban del subsidio del gobierno federal para aplicar tarifa doméstica 1 F y a partir de agosto de 2016, Claudia Pavlovich gobernadora del estado, logró un convenio con hacienda federal y CFE para que se incluyeran los 33 municipios restantes en este beneficio.

En tanto, para la total cobertura en el estado del subsidio a la tarifa eléctrica, se incrementó el apoyo de 270 millones a 330 millones de pesos.

LEA TAMBIEN Maestros cesados toman Congreso de Sonora; exigen 500 mil pesos Desde las 3:00 de la madrugada de este jueves, los profesores despedidos desde hace tres años bloquearon con candados las puertas

mvf