Familias de Tlahuelilpan piden informes de pacientes en hospitales

Familiares de personas no localizadas tras la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, solicitaron a los gobiernos estatal y federal información sobre pacientes con ingreso médico por quemaduras que no están identificados por nombre, y que no tienen parientes acompañándolos.

Desde el incendio de la toma clandestina, el pasado 18 de enero, los familiares han recorrido los nosocomios de la entidad, así como del Estado de México y de la capital del país, donde fueron trasladados hombres y mujeres con heridas en el cuerpo a consecuencia de exposición al fuego.

Sin embargo, afirmaron que sólo les proporcionan datos si el nombre de quien buscan está en el registro. Aunque aseguraron, hay pacientes que no han sido identificados, de quienes médicos y enfermeras les comentaron que no tienen a nadie que responda por ellos.

"Lo que pedimos son dos propuestas: una, agilizar las pruebas de ADN, y dos, que nos den autorización, ya sea a una o dos personas (de las familias que se han organizado) para poder ingresar a los hospitales de manera personal, para que nos den información más específica de los pacientes víctimas de la explosión: edad, sexo... para que nosotros descartemos que en tal hospital se encuentre nuestro familiar", dijo a La Silla Rota Lorena Mendoza Olvera, quien busca a su esposo César Uriel Peña Linares, de 23 años.

Nosotros hemos acudido personalmente a los hospitales y lo único que nos piden es el nombre de nuestro familiar; nosotros se los proporcionamos, ellos lo monitorean, pero (como no hay registro) sólo nos dicen: ´no está´, pero no dan más información".

Lorena dijo que personal médico les confirmó que hay internos que por el nivel de quemaduras en el cuerpo no pueden hablar, y que en su estadía nadie ha acudido con ellos. Estos, añadió, están registrados sin generales: nombres, apellidos, edad exacta y referencias en caso de complicaciones de salud o muerte.



"A nosotros nos han informado quienes trabajan en hospitales que sí hay personas no identificadas que están hasta en estado de coma, personas que no pueden proporcionar datos hasta la fecha, y que no tienen ningún familiar. Nosotros queremos estar seguros que sea cierto eso, porque no nos permiten el acceso a los hospitales y no nos dan esa información concreta. Nada más nos dicen: ´no está su familiar´, y hasta ahí", remarcó.

La búsqueda de los no localizados, precisó, la han realizado no sólo en Hidalgo, sino en la zona de nosocomios en Toluca y Magdalena de las Salinas, donde les han pedido presentarse personalmente para que les proporcionen datos, aunque, al llegar ahí, los nombre no están en la base de datos.

El hermano de César –a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) realizó una muestra genética para cotejar con los 53 restos humanos no identificables que posee– encontró prendas en la zona del siniestro: una bota intacta y un pantalón quemado sólo de uno de los lados.

Estaban a metros de donde fue la explosión; es decir, corrió, se quitó su pantalón, porque estaban desabrochado. Entonces ese es un indicio de que él no fue una de las personas que quedaron calcinadas totalmente", contó Lorena, quien especificó que esa evidencia fue entregada a los peritos, que se retiraron de San Primitivo la tarde del domingo.

Sin embargo, el martes, ella y su cuñado reingresaron al terreno y hallaron algo más: "encontramos una pulsera de hilo cáñamo; esa pulsera se pudo haber quemado también, pero no está quemada. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que está en algún lugar".



Hasta el 22 de enero, el Centro Cultural de Tlahuelilpan tenía registro de 63 personas desaparecidas; no obstante, al ser requerida una actualización, personal del sistema DIF Hidalgo dijo que ya no tenía autorizado proporcionar datos relacionados con el siniestro. La Silla Rota intentó comunicarse con el número de Comunicación Social que proporcionaron, pero la llamada no fue atendida.

