Familias claman por la localización de mujeres en Veracruz

Veracruz, Ver. Familias y amigos marcharon por el centro de la ciudad de Veracruz en clamor por la localización de decenas de mujeres desaparecidas en los últimos meses en el puerto jarocho.

Los manifestantes, en su mayoría, madres, exigieron a la Fiscalía Especial de Atención a Denuncias de Desaparecidos que trabajen y encuentren a sus hijas.

María de los Ángeles Castillo Altamirano perdió a su hija, Cielo Concepción Rebollar Castillo, de 24 años de edad, el 18 de marzo de este 2018.

Relató que la joven salió de su casa en el Infonavit El Coyol, a las 19:00 horas, tomó un taxi y desde entonces no sabe nada de ella.

"No han ido ni a investigar a las personas que yo investigué, porque yo todo lo que sé, todos los nombres que dí en la Fiscalía, yo lo investigué, a mí nadie me ha ayudado, nadie me ha abierto las puertas", comentó.

La mujer acusó que la misma Fiscalía le ha dicho que no ande sola por la calle, pero asegura no tener miedo ni a la autoridad ni a nadie.

"No le tengo miedo ni a nadie, ni al infierno, porque es el infierno en el que estoy viviendo", señaló.

Así como ella, decenas de personas marcharon por la avenida Independencia del centro histórico de Veracruz, en demanda de la aparición de sus seres queridos.

Sobre todo, exigieron un alto a la desapareció y asesinatos de mujeres en la entidad Veracruzana.

