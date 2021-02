Familiares de policías asesinados en Puebla ahora son amenazados

Puebla.- A cambio de la vida de sus hijos ejecutados el año pasado, los padres y el resto de las familias de los seis policías asesinados, han recibido la mitad del pago del seguro y decenas de amenazas, para que dejen de exigir lo que por ley les corresponde.

Un familiar de los policías, a través de un video anónimo en poder de La Silla Rota, manifestó que temen por su vida, debido a que además de negativas, han sido amedrentados por pedir que indemnicen a sus familias.

Narró que las aseguradoras les exigen entregar documentos que no tienen en su poder como las denuncias que hicieron algunos de los familiares de las víctimas en el pasado, pero ninguna autoridad los ha apoyado para tener acceso a la documentación que les garantice la entrega de las indemnizaciones.

“A mi marido le hablaron por teléfono y le dijeron que las cosas están muy calientes, y que si habían matado a nuestros hijos fue por andar de chismosos y por no entrarle, y que si seguimos ahora nos iba a tocar a nosotros por pendejos. Que dejáramos de estar chingando (…) a cada rato nos están amenazando”.

Los uniformados, sostuvo, fueron asesinados por negarse a ser halcones del entonces presidente municipal de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas; de su hermano Marco, alias “El Choco”, y del entonces director de Protección Civil, Juan Guzmán.

El 15 de junio del año pasado, a través de un reporte falso, los policías que respondían a los nombres de David N, Laura N, Antonio N, Miguel N, Arturo N, y Martín N, fueron enviados por sus superiores a atender el llamado y terminaron emboscados y asesinados. Los oficiales tenían entre 30 y 40 años.

“Pero no sólo eran ellos, hay más que utilizaban policías para trabajar como halcones, y si no leentran los matan como a nuestros hijos, esperamos que haya alguien que nos haga justicia y nos cumplan como lo prometieron; no se vale, nuestros hijos eran personas buenas que dejaron huérfanos a sus hijos”, agregó la denunciante.

Desde el año pasado, una voz masculina, anónima, narró lo siguiente:

"La ejecución fue por órdenes del presidente municipal porque los compañeros se atrevieron a hablar”.

“Nosotros como policías municipales somos sus títeres de presidente, nosotros somos como halcones de los huachicoleros…nos mandan a cuidar cuando están haciendo la extracción…hemos detenido los camiones o pipas en revisión y nos piden que los dejemos ir.”

Aunque en ese momento, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, aseguró que se investigaría para dar con los responsables, hasta el momento, a ninguna de las familias les han informado sobre el avance de la investigación.

Javier R, excomisario,y el excomandante Alfredo "N", fueron acusaciones por cohecho, espionaje y portación de arma sin licencia, ya que el Ministerio Pública también aseguró que Alfredo C. y Javier R. alertaron a terceras personas sobre las diligencias por los uniformados ejecutados.

A un año de distancia, la denunciante anónima dijo que las promesas de dar seguro, vivienda y aumento a los policías se esfumaron.

“No les han dado nada y ya no confiamos en nada ni en nadie”.

Tras el asesinato de los uniformados, se supo que dos de los seis policías de Amozoc ejecutados denunciaron a sus mandos ante la Contraloría Municipal por obligarlos a proteger a personas dedicadas al robo de combustible en la región de Amozoc, expuso un regidor.

En su momento, el ahora exalcalde de Amozoc, negó vínculos con grupos criminales y declaró que era una actitud cobarde lucrar con la muerte de los policías para obtener beneficios políticos.