Familiares de E. Zapata avalan uso de frases del caudillo en campañas

En época electoral, las frases del General Emiliano Zapata son utilizadas de forma recurrente por candidatos y partidos políticos

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ / CORRESPONSAL 09/04/2018 04:09 a.m.

Uno de los políticos que utiliza en sus redes sociales la imagen del héroe revolucionario es el senador con licencia Fidel Demédicis Hidalgo: (Foto: Facebook/f.demedicis)

En época electoral las imágenes emblemáticas y las frases de héroes nacionales, como el General Emiliano Zapata, son utilizadas de forma recurrente por candidatos y partidos políticos.

Aunque esto no sea del agrado de sus descendientes, saben que poco pueden hacer al respecto pues esas frases, aseguran, son del dominio público.

"Es de dominio público, nosotros como familia podemos estar o no de acuerdo, pero poco podemos hacer con respecto a eso, no podemos estar de acuerdo, pero también no podemos prohibirlo de alguna manera", dijo Hilarión Salazar Flores, sobrino-nieto del Caudillo del Sur.

Uno de los políticos morelenses que en esta campaña utiliza en sus redes sociales la imagen del héroe revolucionario es el senador con licencia Fidel Demédicis Hidalgo, candidato independiente al gobierno del estado.

El próximo martes 10 de abril se llevarán a cabo una serie de eventos, entre ellos una misa en la Catedral de Cuernavaca, para conmemorar el 99 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.

Tras la misa, los descendientes del General ofrecerán una conferencia de prensa en la que fijarán una postura en torno al legado del Caudillo del Sur.

"Con el motivo del 99 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar tenemos nuestra conmemoración este 10 de abril, aquí en la Ecozona (Centro de Cuernavaca), empezamos con la misa aquí en la catedral a las 10 de la mañana y aquí con los eventos artísticos y culturales. Empezamos a las 12 del día aquí en la Ecozona.

"Después de la misa queremos hacer un pronunciamiento de la familia Zapata-Salazar. El motivo de hacer en esta ocasión el 99 aniversario aquí es justo que siga vigente, que no se olvide, es historia, pero que no pase a la historia como tal, sino que siga vigente el legado de nuestro tío-abuelo, esa es la idea", expresó Salazar Flores.

La conmemoración es organizada, entre otros familiares, por Edgar Castro Zapata, bisnieto del General, quien ha denunciado que el Gobierno de Morelos se niega a pagar pensiones a las llamadas viudas de la Revolución, cuyos esposos lucharon al lado de Zapata en la Revolución Mexicana.

También participa en esta conmemoración Jorge Zapata, nieto del héroe revolucionario, quien ha encabezado una lucha social en la zona oriente de Morelos en contra de la imposición del llamado Proyecto Integral Morelos, que incluye la instalación de una central termoeléctrica de ciclo combinado en la comunidad de Huexca, en Yecapixtla, y un gasoducto que abastecería de gas natural esta planta y a la zona industrial de la región.

