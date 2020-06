Familiares de detenidos en Jalisco denuncian irregularidades

Familiares de los 27 detenidos por los disturbios ocurridos en Guadalajara, Jalisco el 4 de junio, señalaron irregularidades desde la detención de los acusados hasta en su proceso y expresaron su temor de que sean llevados al reclusorio aún sin pruebas.

De acuerdo con familiares, algunos detenidos luego de la marcha que pedía justicia para Giovanni López sí fueron golpeados.

Eloísa (nombre cambiado a petición de la fuente) dijo a La Silla Rota que su hijo sí participó en la manifestación, pero que no formó parte del grupo de personas que causó destrozos y que eso se puede ver en las cámaras. Pese a ello, fue detenido por la policía calles adelante.

"Él no se resistió, pensó que iba a salir en un ratito porque no hizo nada", pero ya lleva un día, agregó.

Otros casos

No fue el único, ya que dice que otra persona se quejó de que su hijo menor de edad le fue prácticamente arrebatado de su brazo y que además él asegura no participó ni en la marcha para pedir justicia por Giovanni.

Ya en la Fiscalía estatal, al hijo de Eloísa tampoco le dejaron hacer una llamada a su familia para decir que estaba detenido, tal como marca la ley, y quien contactó a los familiares fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y lo hizo hasta este 5 de junio.

Cuando Eloísa llegó a la fiscalía les prometieron que lo vería, pero no les dejaron ver el expediente ni les informaron cuál era el o los delitos por los que su hijo está detenido

"Lo vi a las 2 de la tarde, eso sí, fueron amables, prometieron que podríamos verlo media hora pero si fueron 5 minutos fue mucho y luego nos hicieron firmar que sí pudimos verla", dijo con un tono de molestia.

Añadió que el proceso se demoró y ya ni el abogado pasó debido a que las autoridades cerraron el paso por temor a otra manifestación.

Además de la mamá que se quejó que su hijo se lo arrebataron, hay otra persona que también marchó pero que asegura haberlo hecho pacíficamente.

"Mi hijo no está golpeado pero otros sí. Él me dijo que los estaban tratando bien, que él no tiene queja, pero el problema es que no nos dan información".

Aseguró que los abogados iniciaron la promoción de un amparo y les han dicho a ella y a otros familiares que Alfaro "está muy enojado" y que ha dado la consigna de que se vayan todos al reclusorio. Los cargos son daño al patrimonio urbano, lesiones y vandalismo.

"Que no los va a dejar salir antes aunque no tenga pruebas y temen represalias contra personas detenidas y que empiecen a imputarle más cargos. Me lo dijeron más de 6 abogados, que era muy político el caso".

-¿Qué temen?



-Que no se respeten sus derechos y sigan con estas acusaciones y que los encierren en el reclusorio. También tememos que los trasladen a escondidas.

Otros familiares afirmaron que también les pidieron no hablar con medios de comunicación porque eso puede empeorar la situación de sus familiares.