Familia de Jonathan denuncia a Semefo por entregar cadáver equivocado

CUERNAVACA.- La familia Martínez Tijera presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) les entregara el cuerpo de una persona, que identificaron como Jonathan, mismo que a los 14 días apareció vivo.

Felicitas Tijera Carvajal, madre de Jonathan, acompañada de su hijo José Rafael, y de su abogado, Miguel Ángel Rosete Flores, acudieron a las instalaciones de la FGE para presentar la denuncia y acusar el “extravío” de la Carpeta de Investigación sobre el caso.

“Hay una omisión, hay algo grave. Se enterró y se inhumó a una persona de manera equivocada y hoy la señora Felicitas Tijera Carvajal lo que busca es justicia”, expresó el defensor legal.

Lamentó que la FGE, mediante un comunicado, responsabilice a los hermanos de Jonathan por haber hecho la identificación “sin temor equivocarse”.

Además, Rosete Flores reveló que la FGE se niega a entregar copias certificadas de la Carpeta de Investigación del caso.

Detalló que el pasado martes acudió la familia a la Fiscalía a solicitar la carpeta de investigación, la que les informó “que la carpeta no la encuentran los servidores públicos de la Fiscalía de la Región Oriente, comentan que no saben dónde está. En Cuautla nos dijeron seguramente está en Yautepec, en Yautepec nos dijeron seguramente está en Cuautla, regresamos y nos dijeron: pues no sabemos dónde está”.

La familia también solicita que sean revisados los videos de las cámaras de video de vigilancia que están instaladas en la Fiscalía Regional Oriente para comprobar si hubo o no una identificación de los hermanos de Jonathan.

Además, se asoman otras irregularidades como que la familia ni siquiera pudo elegir a la funeraria.

El defensor legal de la familia Martínez Tijera detalló que otro motivo por el que acudieron a la FGE fue para solicitar una audiencia con el fiscal estatal, Uriel Carmona Garanda.

Ante el cúmulo de irregularidades, el abogado advirtió que presentaran también una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, aunque expresaron temor de que Raúl Hernández Cruz, titular de la CDHEM, no atienda ni investigue el caso por la relación de amistad que mantiene con el Fiscal Regional de la Zona Oriente, José Alejandro Chávez Carmona.

“Son amigos, lo han expresado públicamente durante la reciente inauguración de las nuevas instalaciones de la fiscalía en Yautepec”, dijo. Ambos, el ombudsman y el Fiscal Regional de la Zona Oriente, son Notarios Públicos.

Por ahora, la única esperanza de justicia que tiene la familia es que la Fiscalía Anticorrupción atraiga el caso y lo investigue.

Fiscalía sostiene error de los hermanos