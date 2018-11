Familia de Ivanna Mingo rompe el silencio: exigen justicia por su muerte

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 04/11/2018 04:33 p.m.

OAXACA, Oaxaca. - Al cumplirse tres semanas de la muerte de Ivana Mingo López, la joven que perdió la vida tras el accidente de auto que provocó su novio y político influyente Alfredo Delgado Cervantes, la familia de la víctima rompió el silencio.

Su hermana, Úrsula Mingo López exigió justicia por el homicidio de Ivana y solicitó a Alfredo dar la cara y responder por sus actos.

Fiscalía localiza a joven que provocó la muerte de su novia; PRI lo expulsa

A la fecha, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha informado avances respecto al caso y tampoco el presunto responsable se ha presentado a declarar, a pesar de que supuestamente se había ubicado en un hospital privado de la capital oaxaqueña.

A través de su cuenta de Facebook, Úrsula expresa que su familia se ha mantenido en silencio por la pérdida irreparable que atraviesan; sin embargo, ante publicaciones de familiares del presunto responsable en redes sociales decidió pronunciarse al respecto.

La joven escribió su postura luego de un mensaje que la hermana de Alfredo, Rebeca Shadi Delgado Cervantes publicó también en su red social y en la que asegura que tanto Ivana como su hermano se amaban mucho.

Ante ello le respondió:



Me he reservado publicar algo sobre la muerte de mi hermana porque es doloroso para mí y mi familia, pero es desagradable que después de los hechos que hablan por sí solos, busques la manera de justificar a tu hermano, lo que hizo es un daño irreparable, porque mi hermana no va a regresar.

Tu hermano (ALFREDO DELGADO) es un cobarde que no da la cara, está muy lejos de ser el príncipe del que tú hablas.

Los príncipes se hicieron para cuidar a sus princesas no para abandonarlas, si así manejó su jeep, cómo va a manejar un cargo público?

Y si tú la quisieras tanto como alardeas en tu publicación no serías la cómplice de la muerte de mi hermana.

Por respeto a mi familia te dije que borraras tu publicación de muy mal gusto y te valió.

COMPARTE

#JusticiaPorIvannaMingo

#AlfredoDelgadoSeBusca

La madrugada del pasado 22 de octubre, el joven Alfredo Cervantes abandonó el cuerpo de su novia, Ivanna Mingo, aún prensado en su automóvil Jeep último modelo, después de un aparatoso accidente que dejó casi destrozado el vehículo.

Personal del hospital donde abandonó el auto encontró a la joven sin vida, y con apoyo de Bomberos lograron sacarlo. Horas después se logró obtener la identidad de Ivanna, por lo que también identificaron que el chofer del vehículo era el líder de la Red de Jóvenes por México del PRI.

LEA TAMBIEN Ivanna, una joven que amaba viajar por el mundo La joven de 26 años murió en un accidente automovilístico; su novio, un líder juvenil del PRI conducía en estado de ebridad y abandonó su cuerpo frente al hospital

mvf