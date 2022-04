Familia de "El Mijis" revela que murió amarrado; descartan que haya sido accidente

Familiares de Pedro Carrizales, alias "El Mijis" reaccionaron al hallazgo sin vida de Debanhi Escobar en Nuevo León y a la versión oficial de los hechos emitida por la Fiscalía, aseguraron que tal cual pasa con la joven, también ocurrió con el exdiputado.

"Dicen las autoridades que en Nuevo León las mujeres mueren 'accidentalmente' en cisternas de agua y en Tamaulipas los activistas mueren amarrados e incendiados en 'accidentes' de tránsito".

Este mensaje fue difundido a través de las redes sociales de El Mijis, en donde advirtieron que la búsqueda de justicia tras la muerte de Pedro apenas comienza.

"No olvidamos", señalaron.

Dicen las autoridades que en Nuevo León las mujeres mueren "ACCIDENTALMENTE" en cisternas de agua y en Tamaulipas los activistas mueren amarrados e incendiados en "ACCIDENTES" de tránsito...#ApenasComienza #NoOlvidamos #HastaDondeTope#JusticiaParaElMijis#JusticiaParaDebanhi pic.twitter.com/cTx7uYgnlP — El MIJIS (@mijisoficial) April 22, 2022

De acuerdo con la versión de las Fiscalías de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, el activista falleció en un accidente automovilístico el 3 de febrero.

Tras dar a conocer el hecho, la familia también advirtió que no daría declaraciones al respecto debido a que pasaban un momento de duelo. Fue hasta este 22 de abril que rechazaron la versión oficial de la muerte del Mijis y añadieron detalles de su muerte.

Según el informe pericial de las fiscalías, el accidente ocurrió cerca de la una de la madrugada en el tramo de la carretera federal número 2, conocida como "La Ribereña" en los límites con Nuevo León y Tamaulipas, posteriormente la camioneta se incendió.

La última vez que se vio con vida a Carrizales Becerra fue el 31 de enero de 2022, cuando salió de Saltillo a Monterrey, en Nuevo León. Dos días después le envió un mensaje de voz a su esposa para avisarle que estaba bien.

"Gracias a dios ya me soltaron, me tenían los policías, pensaban que era de los malos peor ya voy para allá, no te preocupes".

Fue hasta el 2 de marzo que la policía supo del paradero del Mijis, cuando lo encontraron sin vida.

