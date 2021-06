Familia adopta a Don Felipe; con 108 años, vivía en calles de Torreón +video

SALTILLO.- "Él es Don Felipe Reyes, les platico rápido amigos... Iba caminando por la calzada del tec, con su bolsita de botellas... No dudé en regresarme y ofrecerle un rait, acepta porque el sol estaba muy fuerte... Lo subo al carro sin importar el tráfico que ocasione, le digo que dónde se queda y me dice en una plaza debajo de una palma muy grande... Les juro que me rompió el corazón... platicando dice que tiene 108 años, tuvo 3 esposas y 11 hijos... mi pregunta es ¿dónde están esos hijos? ¿Por qué lo abandonan? si un padre, un abuelo, es lo más hermoso que la vida te puede dar".

Este es el comienzo de una historia de ayuda a personas que lo necesitan y de esperanza en Torreón, Coahuila.

Al conocer la historia, aquel martes 8 de junio, la familia de la joven no dudó en adoptar al abuelito de 108 años que vivía en la calle.

Dicha historia de Don Felipe se dio a conocer de manera viralizada en las redes sociales, donde se detalló que el abuelito fue abandonado por sus 11 hijos, acción que lo obligó a vivir en la calle y dormir bajo un árbol.

Automáticamente se realizaron diversos comentarios entorno a la historia que había revelado Benita Dearz; más tarde, la misma joven compartió una imagen con el señor junto a su familia.

En dicho post, la mujer contó que Don Felipe se había unido a su familia, razón por la cual se veía comiendo junto a todos los integrantes de su casa.

"Así quedo Don Felipe, bañadito, cambio nuevo y lo mejor una cena en familia. Gracias por las compartidas, gracias por sus buenos deseos y muchas gracias por los mensajes recibidos. Este hermoso gesto hacia él es en honor a mis abuelos Blas y Angelita que están en el cielo", escribió la joven.

Más tarde pidió ayuda a sus amigos en Facebook, pues necesitaba pañales, comida, ropa y tenis talla 6, apropiados para el señor, y los consiguió.

El jueves 10 compartió la mejoría de salud de don Felipe. Al siguiente día grabó un video para que la gente supiera que estaba bien cuidado por la familia de la Comarca Lagunera.

En su más reciente publicación, del 15 de junio, pidió a la gente que el caso de don Felipe no sea el único, y menos este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. "Los abuelitos deberían ser eternos".

