Falta de medicamentos condena a muerte a niños en Nuevo León

MONTERREY.- La escasez de medicamentos o la falta de atención por problemas operativos en los hospitales provocaron la muerte de dos infantes, una de tres años y otra de tres meses de edad.

Son apenas dos casos, de muchos otros, que se han registrado debido a problemas por la falta de medicamentos en el IMSS, o bien, por las reglas de operatividad al desaparecer el Seguro Popular y crear el INSABI.

Johana Silva Flores, una menor de apenas 15 años de edad, se embarazó y dio a luz a una bebé, a quien dieron nombre de Bertha Monserrat Silva Flores. El padre es también menor de edad y sin empleo.

(Johana Silva Flores, a la izquierda, perdió a su bebé de tres meses de nacida)

A los dos días de nacida, a la bebe le descubrieron un problema del corazón en el Hospital Materno Infantil y ante la falta de infraestructura para la operación, tras un mes fue trasladada al Hospital Universitario.

Sin embargo, en este nosocomio permaneció dos meses más, pues no la operaban por motivos médicos. "La veía un médico, luego otros, después otros más, nunca supimos quién era el doctor en jefe", dice la abuela paterna Dulce María Rodríguez Carega.

"La niña murió hace dos días (el miércoles pasado), no resistió la operación. Fue operada luego de que un juez nos dio el amparo que solicitamos para que la operará el hospital y la atendiera", explica el abogado Aníbal Garza, uno de los asesores jurídicos que ayudan a personas que no reciben los medicamentos en el IMSS, principalmente niños con cáncer.

El litigante asevera que han amparado a unas 60 personas para que reciban el medicamento contra el cáncer en niños en el IMSS, sin embargo, siguen batallando pues encuentran uno y falta otro. Y así por el estilo, aclara.

Además, explica, quienes estaban en el Seguro Popular no son atendidos en el INSABI por falta de reglas de operatividad en el cambio, es el caso de la niña recién fallecida en el Universitario.

VALERIA MURIÓ POR FALTA DE QUIMIOS

Por otro lado, esta semana, Valeria de 3 años de edad, que padecía desde enero de 2019 leucemia linfoblástica aguda, murió por la falta del medicamento L-asparaginosa para su quimioterapia en el IMSS.

Benjamín Granadero, padre de la menor, explica que hay muchos niños que batallan con medicamentos. “Es triste ver caer a tanto guerrero que ha luchado tanto, los están abandonando”, dice.

Este mes debía comenzar de nuevo sus ciclos de quimios, pero el IMSS no tenía cardioxane, vincristina ni L-asparaginasa, y sus padres solo pudieron conseguir algunas dosis de estos dos últimos medicamentos.

(Foto Cuartoscuro)

El papá dice echarle la culpa al cardioxane, un protector que tenían que ponerle porque protege su corazón cito, pero con precio de entre 5 mil y seis mil pesos que no pudieron adquirir.

El viernes pasado dieron a Valeria de alta por el riesgo de contagio de Covid-19 en el hospital y regresarían cuando consiguieran L-asparaginasa, pero salió con sus plaquetas y defensas bajas. El lunes en la tarde se puso mal con vómitos y el martes murió en el Hospital 25.

"Dicen que no soportó su corazón, vsimplemente se fue apagando y ya no se pudo hacer nada y mi mensaje es: Que no pase, que no siga pasando esto", añade.

Al respecto, el IMSS aseguró que Valeria recibió el tratamiento acorde a su condición, sin embargo, no mostró mejoría.

En un comunicado, el IMSS lamentó el fallecimiento de la menor y señaló que investigará el caso a fin de aclarar cualquier duda en la atención brindada a la menor.

EMMANUEL SE AMPARA POR MEDICAMENTOS

En otro caso, Emmanuel, de 10 años tiene un amparo para que lo atienda el IMSS pero no recibió los medicamentos para sus quimioterapias.

En un comunicado, la institución reconoció que el fármaco ifosfamida le fue administrado al menor gracias a una organización civil.

"La falta de este fármaco en la UMAE No. 25 se debió a un desabasto a nivel nacional por no haber disponibilidad en el mercado en ese momento", informó el IMSS en un comunicado al referirse al fármaco Ifosfamida.

En mayo, la organización Cáncer Warriors de México promovió un amparo y le concedieron una suspensión de plano que obliga al IMSS a garantizar el tratamiento, pero incumplió el en dos veces.

Orfa Pecina madre del menor asegura que tampoco les han surtido otro medicamento y que no tiene para comprarlo en farmacias privadas.

Algunos medicamentos son conseguidos con el apoyo de diversas organizaciones de apoyo no gubernamentales, señala el abogado Aníbal Garza, quien insiste en que "las medidas de austeridad del gobierno federal llevan al ahorro pero a costa de la vida de muchos niños".