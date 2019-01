Fallece madre de joven desaparecida en Veracruz

E-CONSULTA VERACRUZ 24/01/2019 07:39 p.m.

Xalapa, Ver.- Familiares de personas desaparecidas y Colectivos de búsqueda en Veracruz, lamentaron el fallecimiento de Yolanda Rivera Treviño, madre de Ámbar Nayely Suárez Rivera, estudiante desaparecida en el puerto de Veracruz.

A través de las redes sociales, integrantes del Colectivo Solecito lamentaron el deceso de la mujer que, a raíz de la desaparición de su hija, vivió con complicaciones de salud y por lo menos tres cirugías de corazón.

Migrantes que no usen brazalete no podrán ingresar a Veracruz

Ámbar Nayely, era estudiante de odontología, y fue privada de su libertad el 2 de octubre de 2013 en las inmediaciones de la facultad en la que estudiaba, por su pareja, un médico de nombre Francisco Javier Mendoza Ruiz, originario de Tierra Blanca, detenido por este caso.

La joven –a petición de su pareja- entregaría un paquete a una persona en la Plaza Mocambo, sin embargo, nunca llegó, pero sí su novio. Desde entonces no se sabe de su paradero.

Yolanda Rivera insistió en que el novio podría ser el principal sospechoso, pues su hija estaba intentada romper la relación con el sujeto que describió como "posesivo y celoso".

La mujer denunció, de acuerdo con el reporte del portal Blog Expediente, que el exsubprocurador priísta, Fernando Maldonado Vázquez, "nos tuvo en silencio los días más importantes para exigir justicia. Le decíamos de hacer marchas y él nos decía que no, no regañaba (...) todo fue así para no causar molestias a su jefe, el gobernador Javier Duarte".

Tras informar sobre la muerte de su compañera, las madres del Colectivo Solecito manifestaron que "nosotras seguiremos buscando a Ámbar".

LEA TAMBIEN VIDEO: Para evitar feminicidios, diputada recomienda toque de queda en Veracruz Según la incidencia delictiva de alto impacto de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 01 y el 31 de diciembre de 2018 se denunciaron 19 feminicidios

mvf