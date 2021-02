Fallas en el ducto Brownsville-Cadereyta provoca desabasto en Monterrey

Cd. Victoria, Tam.- Debido a fallas en el equipo de bombeo de la terminal de hidrocarburos en el puerto de Brownsville, Texas, es que se originó el problema de desabasto en la Ciudad de Monterrey y su zona metropolitana.

Juan Carlos Córdova Espinoza, expresidente de la Asociación de Gasolineros de Matamoros, reveló que la semana pasada se registraron fallas en los equipos de bombeo de la terminal en el puerto texano y que sirven al suministro del ducto Brownsville-Matamoros-Reynosa-Cadereyta, por lo cual se agotaron las reservas en la refinería de Cadereyta.

Indicó que la empresa estadounidense que opera la terminal en el puerto de Brownsville demoró cuatro días en poder regularizar el suministro de combustible al ducto.

Comentó que tan pronto se regularice el abasto en el ducto Brownsville-Matamoros-Reynosa-Cadereyta, se podrá regularizar el suministro de gasolinas en Monterrey y su área metropolitano.

El problema de desabasto se agravo debido a la sobre demanda por parte de los consumidores.

Respecto a la importación de combustibles es evidente que esta no estuvo debidamente planeada pues no se contaba con capacidad de almacenamiento así como tampoco para su distribución pues los ductos fueron cerrados y no se cuenta con las pipas suficientes para su reparto.

El también legislador local estimó que el problema de desabasto a las gasolineras se podría regularizar hasta dentro de 15 a 20 días.





