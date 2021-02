Faby: 3 años de su desaparición en Zapopan, 3 años de negligencia oficial

Ellos fueron los últimos en verla; ellos fueron quienes después de su desaparición tuvieron en su carro; ellos fueron los que comenzaron a decir que “Faby” no estaba desaparecida, sino que se había ido de viaje. Yo creo que ellos saben qué pasó con mi hija, pero en la Fiscalía no los han investigado. Imagínese andan por ahí libres y mi hija todavía sigue desaparecida, pero eso sí me dicen todo el tiempo que ya casi van a ir por ellos