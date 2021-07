Extranjeros en Cancún, en la mira de la delincuencia

CANCÚN.- Liam Milne tenía poco tiempo de haber llegado a vivir a Cancún, había venido antes a conocer como turista pero después decidió salir de su natal Canadá cansado de la vida rutinaria y el frío excesivo de su país, vino a hacer una nueva vida en el caribe.

Cuando llegó al destino turístico no hablaba español lo suficiente para poder comunicarse con sus vecinos y para hacer algunas compras de alimentos o pagos tenía dificultades para comunicarse y hacer que la gente comprendiera sus necesidades.

Un día por salir de prisa olvidó su cartera en su casa, ese mismo día mientras se encontraba en la ciudad aprendiendo más sobre su experiencia en otro país, un par de policías lo interceptaron y solicitaron sus documentos.

Intentó explicarles a los policías que su estado en Cancún era legal, pero por no hablar bien español no sirvieron sus explicaciones y al no presentar algún documento de identificación fue detenido y llevado con autoridades migratorias.

Para Liam esa experiencia fue fuerte, pues los policías lo hacían sentir inseguro, además recuerda que estuvo detenido más de una semana y con personal del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta que le permitieron hacer una llamada para pedir auxilio con amigos, familiares o personas de su país que lo ayudaron a salir al llevar sus documentos de estancia legal en Cancún.

En Quintana Roo durante 2020 mientras la población se encontraba en el punto más crítico de la pandemia por COVID-19 un total de 34 mil 77 personas reportaron haber sido víctimas de algún tipo de delito o han necesitado ayuda al llamar al número de emergencia del 911, la mayoría habitante quintanarroense, sin embargo, también las personas extranjeras también figuran en la estadística.

En el caso de Cancún, las personas extranjeras representan el 4% de la población que ha sido víctima de algún tipo de delito, con un total de 569 casos de personas de todas partes del mundo, aunque la cantidad total de todo el estado es de 792 víctimas, esto de acuerdo con el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia (Banavim) elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) de Quintana Roo.

Del total de casos, Cancún es el destino turístico con más incidencia contra extranjeros, seguido de Playa del Carmen con 124 que han sido víctimas de algún tipo de delito, 28 en la ciudad de Chetumal, 27 en Tulum, 13 en Lázaro Cárdenas, 12 en Puerto Morelos, 11 en Cozumel, seis en Isla Mujeres y dos extranjeros en Bacalar.

En el Estado, las personas provenientes de Venezuela encabezan la lista de las víctimas más frecuentes con 187 casos, mientras que las personas guatemaltecas tienen 161 reportes, los hondureños con 65, argentinos 41, mientras que los colombianos 40 y los cubanos 38, en los datos de SPP los extranjeros de Estados Unidos han sido víctimas en 44 casos y los canadienses 37 casos.

En la mayoría de los casos las personas extranjeras reportaron haber sufrido algún tipo de emergencia, problemas relacionados con temas legales y jurídicos, violencia psicológica y situaciones de violencia de género.





