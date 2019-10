Extorsionadores aprovechan temor de la gente en Culiacán: Fiscalía

En torno a los hechos ocurridos el pasado jueves 17 en Culiacán, Sinaloa, extorsionadores se han aprovechado de la situación, donde el miedo impera dentro de la población, para engañarlos y quitarles dinero, alertó la Fiscalía de Sinaloa.

De acuerdo con un aviso difundido en redes sociales, se detalla que el modus operandi de estas organizaciones es llamar a cierto número de teléfono para decir que la línea está clonada, se le cita a la persona que contesta en determinado lugar para que sigan ciertas instrucciones, mientras se comunican con algún familiar para exigirles el cobro del "rescate".

Las líneas extorsionadoras identificadas por las autoridades son: 66 9265 8698; 2 7214 14951; 95 1465 0921; 22 1233 4912; 64 4408 5243 y 69 5119 1328.

#EXTORSIONES, AVISO IMPORTANTE

Aparte del argumento de la línea clonada, también se usa el de que algún familiar ha sido retenido por algún tipo de autoridad o secuestrado por una banda criminal, se hacen pasar por trabajadores de un banco o tienda departamental o bien, se identifican como líderes de algún cártel.

También llaman a recepciones de hoteles y piden referir la llamada a los cuartos, al decir que no pueden localizar a sus familiares.

Entre las recomendaciones se incluyen el colgar la llamada y tratar de localizar inmediatamente al familiar que supuestamente está retenido o secuestrado; además se aconseja no tomar llamadas de números no registrados o de líneas foráneas o no locales; no dar el datos personales y contactar de inmediato al banco al que se encuentre afiliado, pero sobre todo, no depositar ninguna cantidad de dinero.

