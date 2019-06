Extesorero de Duarte no asiste a citatorio de la FGR

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 06/06/2019 04:57 p.m.

BOCA DEL RÍO.- El extesorero de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá Saad, no acudió al citatorio que le dio la Fiscalía General de la República (FGR), en sus instalaciones de la Ciudad de México, para el careo con el ex secretario de Finanzas, Gabriel Deantes, su compañero en el gabinete del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa.

La cita era este jueves a las 10:00 de la mañana. Los implicados y abogados lo esperaron hasta cerca de las 11:00, pero nunca arribó, por lo tanto, el juez le impuso una multa por desacato, sin que se tenga información sobre el monto exacto a pagar.

La defensa de Deantes, que también sirvió como secretario del trabajo estatal, solicitó una entrevista con el testigo protegido de la Fiscalía debido a la carpeta de investigación 437/2018, radicada en la Agencia Novena de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

Fuentes cercanas al caso explicaron que los motivos del desacato es que el ex tesorero de Duarte teme que al acudir a la FGR sea aprehendido al salir, por agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que responda por los delitos que tiene en proceso en la entidad veracruzana.

Además, sospecha le podrían cambiar el criterio de oportunidad que lo pone como testigo, tras la renuncia del subprocurador Especializado en Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, funcionario heredado por la pasada administración.

El trato para que no exista persecución contra Abdalá se dio el 31 de agosto del 2018, con Enrique Peña Nieto, por lo que el nuevo Fiscal, Alejandro Gertz Manero, y el nuevo subprocurador, Juan Ramos, no están obligados a ratificar ese el criterio de oportunidad, si la información que proporciona el ex diputado federal no es eficaz.

Antonio Tarek Abdalá Saad es una de las principales fuentes de información que hay en contra del ex gobernador de Veracruz (2010-2016) Javier Duarte de Ochoa, sentenciado a nueve años de prisión, por desvío de recursos públicos.

En últimas fechas, más ex funcionarios del duartismo fueron llamados por la FGR, entre ellos, los ex secretarios de Finanzas, Gabriel Deantes, Fernando Charleston Hernández y Tomás Ruiz.

Las defensas de los implicados solicitaron al juez el careo con la persona que los señala, para solicitarle los documentos que firmaron para el presunto desvío de recursos públicos.

LEA TAMBIEN El día que Javier Duarte y Naasón Joaquín García se encontraron en Veracruz El 29 de marzo de 2015 el jerarca religioso y el ex mandatario veracruzano se reunieron en el estadio veracruzano, cuatro años después, ambos se encuentran detenidos acusados de distintos delitos