Exsubsecretario de Tamaulipas y cómplices robaron 20 identidades

CD.VICTORIA.- Luego de no presentar pruebas en su defensa, un juez de control le dictó prisión preventiva al exsubsecretario de Egresos de Tamaulipas, Cristóbal Gerardo Rosales, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, por lo que fue trasladado al Centro Estatal de Ejecución de Sanciones, en esta ciudad capital.

Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, reveló que para llevar a cabo una serie de irregularidades Cristóbal Rosales, ex subsecretario de Egresos; Jorge Silvestre Abrego, ex secretario de Finanzas, y Jorge Contreras, ex director de Pagos, y otros acusados e investigados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, robaron 20 identidades de personas.

Informó que se han descubierto datos de menores de edad, o bien personas de la tercera edad, que requieren ser asistidas, los cuales fueron usados para crear empresas, comprar propiedades a su nombre o efectuar cobros millonarios al gobierno de Egidio Torre Cantú.

Mencionó que fue así como integraron empresas fantasmas, las cuales también son investigadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pues se han descubierto una serie de irregularidades relacionadas con evasión fiscal.

El exsubsecretario de Egresos de Tamaulipas tendrá su próxima audiencia ante el Juez de Control el próximo sábado, a las 10:00 horas.

Por otra parte, Ramírez Castañeda dio a conocer que el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, obtuvo una tercera orden de aprehensión en contra del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Canturosas, por el delito de asociación de delictuosa.

Además, se giraron cuatro órdenes aprehensión en contra de particulares que eran proveedores en la administración municipal de Nuevo Laredo de Canturosas Villarreal.

A los delitos por el homicidio en contra del periodista Carlos Domínguez, en enero del 2018, y otra más por peculado, desvío de recursos, y uso indebido de funciones por los cuales fue acusado por la Auditoria Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, ahora se suma el delito de asociación delictuosa.

Cabe recordar que en contra de Carlos Enrique “C” la Procuraduría de Justicia del Estado solicitó a Interpol una “ficha roja” para buscar al exalcalde en el extranjero.

Van por más de 100

Ramírez Castañeda informó que la Unidad trabaja para solicitar más de 100 órdenes de aprehensión relacionadas con diversas investigaciones, varias de ellas referente a la utilización de empresas factureras o con servicios simulados.

“La Unidad trae pendientes 103 órdenes de aprehensión, dos de ellas que se solicitaron fueron la de Cristóbal “N”, ex subsecretario de Egresos (ya ejecutada), y otra de Carlos “N”, ex alcalde de Nuevo Laredo”.

La orden de aprehensión girada contra Cristóbal “N”, quien ya se encuentra detenido como medida cautelar, es por uso indebido de atribuciones y facultades.

De acuerdo a lo informado, el ex funcionario estatal formó parte de una red de empresas factureras o con operaciones simuladas a través de las cuales se ocasionó un quebranto al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos en el periodo de 2014 a 2016.

La Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Tamaulipas inició con investigaciones sobre empresas factureras desde hace más de 24 meses, desde entonces se han integrado 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de investigación relacionadas con actividades de delincuencia organizada y casos de corrupción asociados con utilización de empresas factureras.

Al ex funcionario se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas factureras, todas constituidas por un mismo notario público, domiciliadas fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo León.

Estas empresas habrían facturado a otros gobiernos estatales y municipales más de 10 mil millones de pesos.