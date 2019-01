Expriistas y experredista se disputan candidatura de Morena al gobierno de Puebla

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 25/01/2019 05:37 p.m.

Puebla, Pue.- Los senadores de Morena y el PT, Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra le disputan la candidatura al gobierno estatal de Juntos Haremos Historia –Morena, PT y PES) al ex senador Miguel Barbosa Huerta. Los dos primeros son ex priistas y el segundo ex perredista.

En la carrera por la gubernatura puede aparecer Fernando Manzanilla Prieto, nombrado recientemente Secretario General de Gobierno de Puebla, cuya designación fue cuestionada por diputados locales de Morena, afines a Armenta Mier.

Mientras la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en varias ocasiones ha manifestado su respaldo a que Miguel Barbosa Huerta sea nuevamente el candidato de Morena a la gubernatura durante la elección extraordinaria de Puebla, los senadores Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta ya manifestaron su deseo de ser considerados para el cargo.

Lo anterior, tras la muerte de la extinta gobernadora panista Martha Erika Alonso Hidalgo, quien murió el 24 de diciembre del año pasado en un accidente aéreo, junto con su esposo el senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas.

En 2018, durante el conflicto postelectoral de casi seis meses que radicalizó a las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por Puebla al Frente, los dos senadores de Morena respaldaron a Barbosa Huerta. Ahora, tras la pulverización del morenovallismo y la llegada del priista Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino, el ex dirigente estatal del tricolor, Alejandro Armenta y la diputada local en tiempos del gobernador Mario Marín, Nancy de la Sierra, manifestaron su deseo de contender por Casa Puebla.

Sobre las intenciones de Armenta Mier, el presidente del Congreso Local, Gabriel Biestro Medinilla pidió a los interesados esperar los tiempos y la línea que marque la dirigencia nacional de Morena, tras recordarle al senador que entiende de procedimientos porque ya estuvo en otro partido –el PRI-.

"Hay que respetar los tiempos de Morena, no estamos en otro partido, él ya estuvo en otro partido y en un procedimiento así. Hay que esperar a ver cómo viene el procedimiento de la dirigencia, hay que respetar los tiempos del partido. Él acaba de entrar como senador, ha hecho un buen trabajo y yo considero que él debe continuar en esa labor."

La senadora Nancy de la Sierra se ha pronunciado a favor de que Morena realice una encuesta para medir a los interesados en contender por Casa Puebla.

"El Partido del Trabajo (PT) solicitará a las dirigencias nacionales la reposición desde inicio del proceso y esto implica la aplicación de una encuesta y por supuesto que me encantaría estar ahí", declaró esta semana Nancy de la Sierra.

El ex coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES) y actual secretario General de Gobierno, no ha hecho pronunciamiento al respecto, aunque su nombre se ha manejado en más de una elección para ser candidato al gobierno del Estado.

Fernando Manzanilla inició al lado de Rafael Moreno Valle el proyecto político de ofrecer alternancia a los poblanos, gobernados hasta 2010 sólo por el Revolucionario Institucional.

