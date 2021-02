Expresidente del Congreso de Sinaloa denuncia intento de secuestro

“Yo seguí corriendo tratando de parar los carros que venían en sentido contrario para que me auxiliaran pero dos o tres vehículos me sacaron la vuelta, en eso un carro se detuvo y me auxilió permitiéndome subir a su carro, era una maestro de una secundaria pública que me reconoció, era el profe Ricardo y finalmente fue él quien me llevo hasta mi casa”.