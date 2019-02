Expresidente del Congreso de Sinaloa denuncia intento de secuestro

REDACCIÓN 06/02/2019 04:29 p.m.

El pasado lunes 4 de febrero, poco antes de las 6pm, el exdiputado local de Sinaloa, Roberto Cruz Castro "El Güero", circulaba solo a baja velocidad con rumbo a la Universidad de Occidente, cuando fue interceptado por un vehículo blanco donde se bajaron cuatro o cinco sujetos encapuchados con armas largas y pistolas.

A través de un comunicado, el ahora expanista describió como fue el intento de secuestro.

Según describe el comunicado, los sujetos encañonaron a Roberto Cruz, quien al tratar de bajarse de su camioneta tacoma blanca, uno de los delincuentes le puso su arma larga en el estómago gritándole "súbete, súbete"; el sujeto del arma larga se puso al volante y a Cruz Castro le gritaron que se pasara al asiento de atrás donde se subió otro sujeto con una pistola, poniéndosela en la cabeza al exdiputado y colocándolo boca abajo en el asiento de atrás.

El sujeto con el arma larga que se puso al volante, se dirigió hacia la carretera a Culiacancito y le gritaba al otro "arremángalo, pégale, que no levante la cabeza" en eso el Güero Cruz tratando de calmarlos les dijo "llévense la camioneta, me llamo Roberto Cruz soy diputado" y le contesta el que venía manejando "ya sabemos, me ves cara de ratero, no vengo por la pinche camioneta, venimos por ti".

La camioneta circulaba a alta velocidad mientras que el "Güero" Cruz forcejeaba con el secuestrador del asiento de atrás, debido a que este le impedía la respiración al "Güero" con una bolsa de plástico. Minutos mas adelante, la camioneta frena violentamente y el secuestrador del asiento de atrás se impacta con el asiento de adelante.

"Fue en ese momento cuando le di un golpe al secuestrador que me venía encañonando y abrí la puerta trasera derecha de mi camioneta aventando la puerta hacia el chofer que se había bajado"

"De inmediato corrí en sentido contrario de la camioneta percatándome que una familia completa, desde el porche de su casa, había visto toda la violenta escena donde me les bajé de la camioneta para escapar de mi secuestro". En eso uno de los secuestradores le gritó al otro "vámonos, vámonos déjalo que se vaya, luego venimos por él" y se subieron a la camioneta y se fueron.

"Yo seguí corriendo tratando de parar los carros que venían en sentido contrario para que me auxiliaran pero dos o tres vehículos me sacaron la vuelta, en eso un carro se detuvo y me auxilió permitiéndome subir a su carro, era una maestro de una secundaria pública que me reconoció, era el profe Ricardo y finalmente fue él quien me llevo hasta mi casa".

Roberto Cruz le pidió a su Padre que lo llevara al ministerio público a denunciar su secuestro y el robo de su camioneta, fue hasta entonces que se levantó el reporte de robo en la línea de emergencia 911 con folio 1012281 con la operadora #23, esto debido a que los secuestradores le habían quitado al "Güero" su celular y le obligaron a apagarlo.

El pasado martes se ratificó la denuncia por mi secuestro y el robo de mi camioneta y celular, ante la Unidad Especializada Antisecuestros UEA y la Unidad de Robo de Vehículos con la denuncia CLN/UERV/00806/2019/CI y la Policía Federal con Folio PF-203-2019.

El exdiputado no sufrió golpes, solo termino con algunos moretones en el brazo izquierdo por el forcejeo, pero no tuvo ningún golpe grave y se puede decir que logró escapar de su secuestro prácticamente ileso.

"Estoy agradecido con Dios por permitirme seguir vivo y sano para seguir con mi familia, trabajando y sobre todo criando a mis hijos. Les envió un abrazo muy solidario a todas las familias que han padecido la violencia en Sinaloa a lo largo de ya tantos años y les hago un llamado a todos los ciudadanos a que a pesar de esta indignante y peligrosa violencia no pierdan la esperanza de que algún día en Sinaloa todos podamos vivir en santa paz; estoy consciente de que para muchos es muy difícil este llamado a mantener la esperanza de paz, pero por nuestras familias y nuestros hijos es justamente la esperanza lo único que no podemos perder" dijo Roberto Cruz.

