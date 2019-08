Expolicía ejecutado de Zimapán fue dado de baja por abandono: edil

PACHUCA.- Por abandono del cargo, en mayo pasado, Cristian Labra fuentes, hermano del conductor de la Urvan que el viernes se volcó en Zimapán y uno de los tres ejecutados localizados el sábado en Tecozautla, fue dado de baja del ayuntamiento donde se desempeñaba como policía municipal, afirmó el alcalde Erick Marte Rivera Villanueva.

Sin embargo, según una revisión en redes sociales, el exoficial todavía portaba el uniforme municipal con el arma de cargo en una publicación hecha el 4 de julio de 2019 en su perfil de Facebook.

El presidente municipal mencionó que durante el año que laboró el elemento cumplió los exámenes de control de confianza. Sobre las especulaciones de presuntos antecedentes penales por delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego, afirmó que corresponde a las fiscalías estatal y federal esclarecerlas.

El viernes un vehículo se volcó en la carretera México Laredo, a la altura del kilómetro 97 entre Zimapán y Tasquillo. En este viajaban 13 personas, de las cuales siete perdieron la vida cinco mujeres y dos hombres.

Una de las víctimas fue identificada como el asistente personal del alcalde, quien conducía la unidad. Después de los hechos, tres ejecutados fueron localizados en San Francisco, Tecozautla, amarrados, con huellas de tortura e impacto de bala.

El edil consideró que el primer hecho fue un accidente y no tiene relación con el segundo. Calificó los actos violentos como un "hecho aislado", bajo el argumento de que no se habían presentado este tipo de situaciones y la demarcación no vive un ambiente "tenso".

OPERADOR

Pese a señalamientos en medios de que Ismael Labra, se encontraba en estado de ebriedad o desvelado cuando conducía la unidad que transportaba a personal de la alcaldía y padres de familia de menores de la Orquesta Municipal de Zimapán, que se dirigían a un evento cultural a la Ciudad de México, el alcalde indicó que son especulaciones, aunque supo que se "sintió mal" durante la mañana.

El tesorero del ayuntamiento, Giovani Severo, dio a conocer que la camioneta estaba arrendada a la empresa Integradora de Apoyo, con sede en Pachuca, y estaba al servicio de la Oficialía Mayor y contaba con seguro.





