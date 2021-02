Explotación sexual no se denuncia por miedo "al qué dirán": Olimpia Coral

“Packs de México”, el portal de internet yucateco que exhibe contenido íntimo de cientos de mujeres de Yucatán se ha fortalecido porque la sociedad lo ha permitido. Son las madres y padres de las víctimas quienes inhiben las denuncias por vergüenza al “qué dirán”.

El pasado siete de noviembre, La Silla Rota reveló en un reportaje el modo de operación de “Packs de México”, una plataforma de internet donde se difunden imágenes y videos de contenido sexual, obtenido de manera ilícita.

Ante esto, la activista Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la ley de delitos contra la intimidad sexual, lamentó que las personas prefieran guardar silencio ante la explotación sexual de cientos de mujeres en el estado:

“Puede estar su hija prostituida, tratada o explotada sexualmente en internet y la sociedad yucateca en lugar de decir - ¡Esto no puede ser, vamos con todo!- y presionar a las autoridades, deciden mejor no hablar para evitar que hablen de ellos”.

En el estado la organización Defensoras Digitales ha representado al menos ocho casos donde algunas afectadas desisten de sus denuncias. Otro de los tabúes que dificulta el acceso a la justicia es pensar que el espacio virtual no es real:

“Si no seguimos el proceso jurídico, si no denunciamos mediáticamente, sólo algunas activistas lo han hecho y de ahí nadie más ¿Dónde están las víctimas que están exhibidas? Ellas no quieren hablar, el problema es que ellas no quieren hablar y los papás les dicen "no mejor no", dijo Coral Melo.

Olimpia, impulsora de la Ley Olimpia

Hace aproximadamente cinco meses, Olimpia Coral acudió a la Fiscalía General del Estado de Yucatán para denunciar que no han realizado las investigación correctas.

Reconoció que el personal no cuenta con la capacitación y condiciones adecuadas para resolver el problema, sin embargo, esto no la exenta de cumplir con sus obligaciones.

“Las autoridades tienen la obligación, la familia no, la familia es idiosincrasia que termina abonando a la cultura porno”.

Explicó que la autoridad podría hacer más por resolver el caso con alternativas nacionales e internacionales, como interponer un recurso de investigación desde la Secretaría de Telecomunicaciones para ordenarle a un juez la investigación del contenido.

Un obstáculo más para combatir la violencia digital es creer que es una moda, que solo afecta a niñas, niños y adolescentes y hacer de lado a las mujeres adultas:

“El miedo debe cambiar de bando, no deberían estar impunes, no tienen mucha fuerza. En "Packs de México" hay muchas niñas y mujeres de Yucatán y del sur de otros estados, ahí viene otra vez la idiosincrasia de ver que prefieren mil veces que sus hijas estén prostituidas, esclavizadas sexualmente y para siempre en internet a buscar la justicia”.

La cultura machista de las autoridades yucatecas está implícita desde que posicionaron el delito contra la imagen persona como “pornovenganza” - Decirle porno es abonar a la cultura del placer sexual y decirle venganza es admitir que mereces ser castigada- señaló.

Aclaró que bajo ninguna circunstancias las mujeres son culpables de ser exhibidas:

-“Es que confío”- No me importa no es su culpa.

-“Es que ellas se toman fotos”- Es la cultura machista. Si a las mujeres nos enseñaran a que no valemos por el estereotipo de belleza y que no podemos ganar menos que los hombres, seguramente ninguna mujer estaría buscando la aprobación masculina.

Reiteró que se trata de esclavitud social hacia las mujeres “de desigualdad, de hipersexualización de nuestros, de cosificación de nuestra desnudez”.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades yucatecas para recordar que luchar contra la violencia de género no es levantar moñitos “Hay que salir a hacer trabajo territorial y hay que joder hasta mas no poder para que las mujeres podamos estar seguras en el espacio digitalizado”.

La Ley Olimpia se ha aprobado en 13 estados de México. En el caso de Yucatán en el 2018 se reformó el Código Penal para castigar los delito contra la imagen personal para sancionar a quienes compartan fotografías, videos o audio con contenido sexual sin consentimiento de quienes aparezcan.

Hasta la fecha ninguna persona ha sido procesado por este cargo, según información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia.