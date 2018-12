Exigen a Yeidckol Polevnsky que apoye a "El Pato" Zambrano

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 16/12/2018 03:45 p.m.

Monterrey, N. L- Alberto Anaya, líder de El Partido del Trabajo, su candidato Patricio "El Pato" Zambrano y Gerardo Fernández Noroña pidieron a Yeidckol Polevnsky que rectifique y apoye la candidatura del ex bigbrother para la alcaldía de Monterrey.

"Si no corrige que con su pan se lo coma, como vamos a tirar el voto a la basura", advierte Fernández Noroña de visita en Monterrey.

¿Habrá Ley Seca en Monterrey en día de la elección?

"Está equivocándose políticamente además la base de Morena ni modo que le vaya a hacer caso, ni modo que anule su voto", advierte.

"Le guste a quien le guste soy el candidato de la coalición, la invitó a que rectifique o escuché a sus bases", recalcó Patricio Zambrano.

Todos rechazaron las aseveraciones de la dirigente nacional de Morena que descalificó a Zambrano y lo crítica por utilizar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, además de estar registrado en la Coalición cuando el PT va solo en Monterrey.

El Pato llamó a la unidad y a no la desacreditación: "No les quede la menor duda sigo siendo candidato, seremos incluyentes, que no les quede la menor duda a los compañeros de Morena y PT", replicó.

Porque México ya cambió y Monterrey tiene que cambiar, Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT, llamó a los regiomontanos a no desperdiciar su voto.

"Patricio Zambrano es un ciudadano que ha demostrado siempre su deseo de servir, por lo que nuestro llamado a los votantes de Morena, del Verde, del PRD, de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, así como a las bases del PRI y del PAN, es para que no desperdicien su voto", dijo.

Anaya señaló que la mejor opción de gobierno municipal frente al PRI y al PAN la representa Pato Zambrano. "Es la alternativa de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador", expresó.

"Morena impugnó el proceso y como los Tribunales resolvieron dejar a los mismos candidatos, creo que los berrinches no son de buenas maneras en política", refirió Fernández Noroña al intento morenista de sacar El Pato y tener otro candidato.

LEA TAMBIEN En debate por Monterrey, candidatos declinan por PRI y PT La sorpresa en el debate fue que Ana Villalpando, candidata del PRD, declinó a favor del candidato del PRI, Adrián de la Garza y Adalberto Madero por el PT

mvf