Exigen a Servidores de la Nación informe de gastos en Yucatán y les quitan beca

AKIL, Yuc.- Por exigir un informe financiero a Ingrid Carballo Navarrete, enlace de prestación de servicios de la nación, "nuestras hijas e hijos fueron eliminados del padrón de beneficiarios de las becas Benito Juárez' del Gobierno Federal", denunciaron madres y padres de familia del municipio de Akil, Yucatán.

Explicaron que en abril, en una reunión con Carballo Navarrete le pidieron transparentar en qué se gastó los 150 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN). No rehabilitó las instalaciones del preescolar comunitario "5 de Mayo", que pertenece al sistema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Tampoco reconoció al Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), que operaría el recurso.

"Le enviamos un documento formal por su WhatsApp y cuando vino le cuestionamos por qué no vino la tesorera y por qué las obras no se terminaron, le dije que vea las condiciones indignantes de la escuela, que si no podía la tesorera la cambiábamos", relató Diana Marisol Cab Caamal, quien era la presidenta del CEAP.

"Yo era la presidenta del programa y me dijo que no era nadie, que no tenía que hablar. Le pedimos que nos diga cuándo podría convocar una reunión con la tesorera y no quiso firmar la minuta de ese encuentro".

Para las madres y padres era urgente construir un baño antes del regreso a clases presenciales. Actualmente, el preescolar comparte el espacio -incluido los baños- con oficinas del Ayuntamiento.

Cinthia Rocío Ek Ken, es una de las mamás que participó en la junta con Carballo Navarrete y ahora sus dos hijas se quedaron sin becas.

"Nos avisaron el viernes 24 de septiembre que iban a pagar el lunes 27, llegué pasaron todas las mamás y no decían mi nombre. Me acerqué a preguntar y el servidor de la nación me pidió mi nombre y me dijo que en el sistema aparecían sin contrato de estudio, es decir salía que mis dos niñas no están estudiando. En Ticul me dijeron que fueron dadas de baja, metí papeles para la reincorporación, me pidieron que llame en enero para saber si me lo darían o no", comentó.

María Argelia Navarrete Dzul fue a cobrar y ahí le informaron que ya no tenía beca su hijo "Hace poco me enteré que nos quitaron la beca, coincide que fuimos las mismas que fuimos a una reunión con la Ingrid Carballo Navarrete", lamentó.

En el caso de la señora María Luis Kú Nah, quien también asistió a la junta, dejaron a sus dos hijas sin becas. No tiene dinero para ir a las oficinas de Ticul y hacer el trámite para reincorporar a sus pequeñas.

No puedo ir a Ticul a checar el trámite porque no tengo el dinero, el pasaje cuesta 50 pesos, quiere decir que son 100 de ida y vuelta".

Las niñas y niños regresaron a clases y no tienen baños en buenas condiciones, los que existen además de antiguos, no funcionan las puertas, ni agua. El proyecto en el que se usaría el recurso de LEEN contemplaba construir unos sanitarios nuevos y una habitación para los maestros que llegarán a la comunidad.

Los 150 mil pesos del programa La Escuela es Nuestra corresponden al 2020. La reunión del primer informe de gastos fue el 12 de septiembre del año pasado. La segunda fue en marzo del 2021, pero no se les entregó los comprobantes del dinero utilizado. Fue en junio de este año que se retomó de nuevo el plan de trabajo y en julio cuando se dio por terminadas las obras con los baños sin terminar.

