Exige Barbosa a Moctezuma Barragán salida de Puebla de Darío Carmona por corrupto

El gobernador acusa al funcionario federal de actos de corrupción, por lo que advierte que no sostendrá ningún encuentro con el responsable de la descentralización de la SEP

"Le pido al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que saque de Puebla a Darío Carmona (enlace de la dependencia con el gobierno del estado) porque tengo datos de que es responsable de actos de corrupción; no trataré temas de educación mientras él esté en Puebla", advirtió este miércoles el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia, aseguró que no ha sostenido ninguna plática con Esteban Moctezuma sobre los temas educativos ni sobre la descentralización de la SEP, una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que Darío Carmona, ex titular de la Secretaría de Educación con Mario Marín Torres, hoy prófugo de la justicia, goza de una plaza de profesor titular C, una de las que tiene el salario más elevado, a pesar de que sólo es licenciado en educación primaria y maestro en administración de calidad en la gestión pública local, pero no cumple con el requisito de tener un doctorado en educación o en alguna disciplina afín.

En la Plataforma Nacional de Transparencia se informa que la plaza C de Darío Carmona García tiene un salario mensual de 50 mil 845 pesos, aunque no da clases y se desempeña como secretario técnico del Comité para la Descentralización de la SEP en la Delegación Puebla.

En los archivos de la SEP, agregó Barbosa Huerta, no está el expediente de Carmona, por lo que no ha sido posible rastrear cómo obtuvo ese beneficio: "¿Saben cuántas veces he hablado con Darío Carmona? Nunca, pero tengo un expediente así de gordo sobre él".

Quien sí se ha reunido con Moctezuma es el titular el titular de Educación en Puebla, Melitón Lozano, quien el 12 de agosto pasado declaró, tras dialogar con su homólogo federal, que la descentralización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se concretará hasta el 2020, ya que no ha concluido el proceso de planeación para el traslado ni el de infraestructura para alojar a todos los trabajadores.

Darío Carmona también es responsable de los trabajos de descentralización de la SEP a Puebla, por instrucciones de AMLO.