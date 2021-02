Exhiben maltrato de maestra a alumnos en clases en línea; la cesan

DURANGO. -Una maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) fue exhibida en redes sociales por sus alumnos quienes denunciaron malos tratos por parte de la profesora.

A través de redes sociales fueron difundidos los videos donde se muestra a la maestra gritándoles y con actitudes prepotentes por probables fallas en su internet.

La maestra alega que no puede ver a algunos de sus alumnos a través de la cámara, sin embargo, uno de ellos le hace ver que la cámara de los compañeros está prendida y le señala que probablemente sea su internet el que esté fallando.

“Pues a mí me parece apagado, por lo pronto tiene falta conmigo, verdad, okey (…) O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia así que arreglen sus problemas”, dice la maestra con gritos.

La maestra continúa hablando y le dice a su alumno que tiene falta pues ella no puede verlo en la cámara.

“A mí no me importa Guillermo, que parte no te queda claro, si yo no te veo, conmigo no estas. El internet que está mal es el tuyo. Y yo a todos los demás los veo y a ti es el único que no veo. ¿Mi internet está mal porque a ti n te veo? ¡Ubícate niño! No me interesa, tienes falta”, dice.

La suspenden de sus clases

Luego de ser exhibida, la Universidad emitió un comunicado donde informó que la maestra fue separada de sus cátedras sin goce de sueldo por lo que resta del semestre, mientras continúan las investigaciones de los hechos.

El secretario General de la institución educativa determinó que esta decisión se dio luego de realizar una investigación sobre las pruebas presentadas por los afectados, reuniones con alumnos y sus representantes estudiantiles, así como la propia maestra señalada.

El funcionario también informó que esas son actitudes que no se permiten ni toleran por parte de los maestros ni los trabajadores administrativos o incluso por los alumnos de la Universidad.

Maestra se disculpa

Por su parte, la maestra aceptó que fue una actitud "inadecuada y agresiva" hacia sus alumnos y pidió que entiendan el estrés que causa esta nueva modalidad.

"Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada, como todos soy humana y cometo errores, espero que los jóvenes implicados entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me falto empatía y sosiego", escribió en sus redes sociales.

Debido a los acontecimientos del pasado martes en mi clase de Introducción a la Psicología de la Facultad de Psicología... Publicado por Apoyo Psicológico Sara Marisa Hernandez Valtierra en Jueves, 24 de septiembre de 2020





