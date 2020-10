Exhiben fallas de Fiscalía de Jalisco en caso de peruana desaparecida

GUADALAJARA.- Mary Lucero Mescco Molina, de 25 años; Wilmer García Guzmán, de 47, y Juan Carlos Tecsi Huaman, de 35, desaparecieron desde el 13 de agosto en Atotonilco El Grande, en Jalisco. Sin embargo, nadie lo denunció, nadie los buscó. Tres días después, fue la hermana de la mujer quien denunció su ausencia al consulado peruano en México y en redes sociales y lo hizo de Cusco, en Perú.

Más irregularidades. Las parejas de los dos peruanos dieron nombres y datos falsos y aseguraron que en una llamada "les avisaron que estaban en la estación de la policía municipal" de Atotonilco el Alto "probablemente por un choque en el auto en el que viajaban y que una abogada les había pedido 60,000 pesos para liberarlos".

El 31 de agosto, el cónsul honorario de Perú en Jalisco, Alejandro Malacara, compareció en la fiscalía e identificó a los dos hombres con sus nombres y nacionalidad verdaderos y señaló que iban acompañados de Mary Lucero Mescco Molina y un cuarto hombre de nacionalidad mexicana.

El fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, negó que los cuatro desaparecidos se presentaran en el Ministerio Público, pero sí confirmó que estuvieron ante la Policía municipal.

Por su parte, el alcalde de Atotonilco, Cruz Carrillo Solís, afirmó que los tres hombres y la mujer fueron arrestados el 13 de agosto, después de que un hombre de 70 años reportó que con engaños le quitaron 15,000 pesos y unas monedas de plata, pero fueron liberados dos días después, luego de que devolvieron el dinero y el afectado no interpusiera denuncia.

Los cuatro sí habían sido detenidos por la policía de Atotonilco, pero fueron liberados al día siguiente y, a partir de entonces, no se sabe de su paradero y el automóvil quedó a disposición de la policía.

favor ayúdenme a compartir mi hermana Mary lucero mescco Molina de 25 años hoy cumple 1 mes de desaparecida... Ella fue vista en la AGENCIA MIXTA de ATOTONILCO alto jalisco el 13 de agosto su hija y su familia la espera x favor ayúdenme pic.twitter.com/XDitIr0APd — Mary (@Mary25892513) September 25, 2020

¿LA ESTAFA?

Mary Cielo Mescco, hermana de Mary Lucero, denunció que el novio de la desaparecida le avisó, a finales de agosto, que la mujer estaba secuestrada y que pedían un rescate de 235,000 pesos para liberarla, monto que pagaron días después sin que fuera liberada.

Solís reconoció que pudo tratarse de un caso de defraudación por parte de algún familiar o de la pareja de la mujer. Por ello, dijo, se solicitará una entrevista con el novio para saber con quién tuvo contacto para el rescate o si fue solo una simulación.

La desaparecida radicaba en el Estado de México desde 2019 con la intención de recuperar la custodia de su hija, producto de su relación con un mexicano de quien se separó en 2018.

La joven había viajado de paseo a Jalisco para encontrarse con un conocido peruano, según relató su hermana.

MÁS SOSPECHAS

En entrevista con La Silla Rota, Mary Cielo Mescco, denunció una serie de omisiones de la Fiscalía de Jalisco, además de pedir que se investigue a las parejas de los dos peruanos desaparecidos junto con su hermana.

¿Cuál es el avance en la investigación?

Estamos pensando que se venga alguien o algunos familiares (a México), para agilizar los documentos, las diligencias, porque hasta el momento la fiscalía de Jalisco dice que no tiene ningún tipo de investigación, yo no entiendo por qué no han investigado el caso de mi hermana.

¿Ustedes han hablado directamente con alguna autoridad de la Fiscalía de Jalisco?

No, hasta el momento no, pero una abogada que nos está ayudando me informó que no (están investigando), incluso este lunes tenía una entrevista en la fiscalía, porque no hay ningún avance en el caso de Lucero.

¿Ustedes tenían antecedentes de violencia o algún tipo de amenaza del ex esposo de Mary Lucero?

Mi hermana vivió de 2015 hasta 2018 en México hasta que regresó a Perú; ella estudiaba, trabajaba, pero en 2019 regresó a México porque quería la custodia de su hija, se sentía triste sin su hija, y si me comentaba que su ex pareja si le prohibía ver a la niña, le prohibía hablar con la niña, incluso yo recibí una agresión física de esta persona y de su hermano mayor, y de su hermana que siempre la maltrataba (a Mary Lucero). Incluso ella interpuso las denuncias allá en las policías de México.

¿Ustedes tienen pensado venir a México en estos días?

Nosotros queremos ver cómo se está llevando a cabo la investigación, qué se necesita y también para visitar a mi sobrina.

¿Del gobierno de Perú tienen algún tipo de ayuda?

Hasta el momento me he entrevistado con algunos congresistas y hasta el momento me dicen que están evaluando el caso de Lucero, porque si queremos que se investigue a fondo, qué ha pasado con mi hermana, dónde se encuentra hasta el momento.

¿Tienen alguna sospecha de dónde esté o qué está pasando en realidad?

Bueno, la verdad yo sospecho de todas las personas que estuvieron alrededor de mi hermana, porque me parece muy sospechoso que no haya un rastro de ella, ni una pista, no hay nada, no han hecho el levantamiento de llamadas, con quién se comunicó la última vez, el rastreo de su teléfono, eso también lo tiene que entregar la fiscalía de Jalisco, pero hasta el momento no ha hecho ningún tipo de informe.

¿Han tenido contacto con familiares de los otros peruanos?

No, porque las mujeres, estas que son de Guadalajara, Jalisco, estás mujeres siempre me han negado información sobre cómo se estaba llevando el caso de mi hermana, nunca quisieron darme información y también sospecho de esas dos, porque nunca quisieron ayudarme en nada, además de que esas mujeres guardan mucha información que no han entregado a la fiscalía, que yo me he estado enterando, yo pido que las investiguen a esas dos, porque no tienen por qué estar guardando información, ellas tienen que entregar toda la información a la fiscalía.

Una vez, incluso, recibí amenazas de parte de una de las mujeres, María Concepción, cuando yo le pedí información sobre mi hermana me amenazó y yo tengo los audios cuando ella me amenazó. Esa mujer es la pareja de uno de los peruanos desaparecidos.

¿Sabes sus nombres?

María Concepción Rosas y Janet Galindo López.

¿Cómo te amenazó María Concepción?

Me amenazó solo por pedirle el voucher de que yo deposité al secuestrador, me insultó, me dijo varias palabras, me amenazó y yo tengo los audios.

Yo pido a la fiscalía de Jalisco que esas mujeres sean investigadas a fondo porque están guardando mucha información.

Ellas tienen videos de las cámaras de cuando ven a lucero y a los peruanos por última vez, pero no entregan esa información a la fiscalía.