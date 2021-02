Exhiben a maestro de la UANL por malos tratos a alumno; investiga CEDH

MONTERREY.- Un maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se dirige con expresiones despectiva a un alumno, fue exhibido en redes sociales por estudiantes.

El profesor de la Facultad de Ingeniería y Mecánica, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue exhibido por los alumnos tras dirigirse con malos tratos y expresiones despectivas a uno de ellos durante una clase vía Internet.

Es identificado como César Leal Chapa el maestro que, se dirige a un alumno que tiene Síndrome de Asperger, al que llama "cabrón" y "pinche burro".

El alumno le dice al maestro que ha usado la calculadora para hacer unas operaciones y que estuvo viendo unos videos para hacer unos trabajos, a lo que Leal Chapa le responde con un lenguaje no apropiado.

Así educa el M.C. Cesar Augusto Leal Chapa a los alumnos en general y a un joven brillante con Asperger, pero el "maestro" lo llama "PINCHE BURRO" esto no se va a quedar así.

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica UANL.



Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica UANL. @uanl pic.twitter.com/5ZGQi3j8gU — Ernesto Vargas Contreras (@Ernestodalessio) October 16, 2020

"Eh, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles, hazlo. Yo no les dije nada de calculadora, les dije a mano y en la libreta. No se chiflen, la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia", expresa el maestro en la grabación que difunden estudiantes en redes sociales.

También les dice a los estudiantes que ninguno está bien de la cabeza. "Como, ahorita, pobre güey, este va a necesitar que le extirpen el cerebro".

Al alumnos en cuestión le advierte de reprobarlo por falta de capacidad intelectual y advierte al resto de los estudiantes que no aprobarán ningún examen con él por no saber enfocar las libretas en la cámara de las computadoras.

Hasta la mañana de este viernes la Facultad de Ingeniería ni la Universidad Autónoma de Nuevo León habían fijado una postura al respecto.

Ante tal situación que ha causado molestia, estudiantes universitarios en sus redes sociales han publicado la grabación.

INTERVIENE CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación de oficio y emitió medidas precautorias dirigidas a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el caso del estudiante ofendido por un maestro.

Que se adopten, de manera inmediata y sin dilación, acciones que garanticen que la impartición de educación para las y los alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de dicha Universidad, se lleve a cabo en un marco de respeto a su dignidad y derechos humanos

Lo anterior, al darse a conocer que en redes sociales circularon videos, en los que se observa que durante una clase en línea, un profesor de la referida facultad, hace comentarios ofensivos contra un estudiante con Síndrome de Asperger.

"Como parte de las medidas, este organismo solicitó que cese todo acto o conducta realizada por el profesor, que pueda atentar contra los derechos humanos de sus alumnos y alumnas, y que en su actividad docente no se discrimine a ninguna persona por su condición de discapacidad, velando por el principio de igualdad y no discriminación en la impartición y evaluación de sus clases", determinó la CEDH.

Asimismo, como parte de las investigaciones preliminares, la CEDHNL se apoyará de su Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrado por personas con discapacidad y personas investigadoras, a efecto de contar con la opinión técnica sobre la situación que acontece, dijo el organismo en un comunicado.

También explica que dará puntual seguimiento al caso en el que el maestro ofendió verbalmente al estudiante en una clase vía internet y que fue grabada por los estudiantes que la difundieron en redes sociales.





