Exhiben a funcionaria de Puebla agrediendo a sus empleadas... y renuncia

La directora general del Fideicomiso Público Comisión Estatal de Vivienda de Puebla, Assenet Lavalle Arenas, fue exhibida en un video donde agrede verbalmente a sus subordinadas y con una actitud “prepotente”.

Tras la publicación del video, la Secretaría de Bienestar publicó un comunicado donde se informó que la funcionaria renunciaría al cargo a partir del 31 de octubre del 2019.

En el video la directora hace comentarios humillante hacia sus empleadas, presuntamente luego de que desobedecieron una orden:

“No me importa. ¿Quién manda aquí? va la misma, ¿quien manda? No me importa si tu decidiste por tus huevos ir a acá o X o Y, di una puta instrucción”, dice la funcionaria.

“En qué cabeza cabe ir en contra de lo que yo digo. Sabes cómo se llama eso: indisciplina y la gente indisciplinada se me larga; por menos de eso”.

Además, en el video se ve como menosprecia el trabajo de las mujeres.

“Normalmente lo que ustedes hacen está mal. Normalmente se la pasan haciendo burrada y media; pendejada y media. Di una instrucción y quiero desde ahorita que se siga mi instrucción ¿hay alguna duda? Lárguense. Váyanse”.

Este miércoles, María Soledad Sevilla Zapata fue nombrada como encargada de despacho de la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla, en sustitución de Assenet Lavalle Arenas.