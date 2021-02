Exhibe intimidad de su hija, menor de edad, precandidato de Puebla

PUEBLA.- Grupos feministas y usuarios de redes sociales solicitan se investigue por pederastia a José Elías-Medel Galindo, precandidato a una diputación local por Movimiento Ciudadano en Puebla, quien en su cuenta de Facebook difunde la intimidad sexual de su hija, de 11 años de edad a través de fotografías y videos.

En 2016, Medel Galindo, precandidato por el Distrito Local 7 de Texmelucan publicó una fotografía con la menor donde ambos están en la cama con el torso desnudo, cubriéndose con un sobrecama y la leyenda; "nada mejor que despertar y recitar poesía con mi hija".

En otras la besa en la boca y se expresa de ella como "su novia"; en algunas, la menor aparece sola en situaciones que parecieran apuntar a que la hipersexualiza.

En algunos 14 de febrero, las publicaciones donde aparece con la niña las acompaña de leyendas como: "¿San Valentín solo? Nah, yo desde hace siete años lo celebro con quien me da amor verdadero, incondicional y desinteresado"; "Llevo 10 años festejando el 14 con una mujer que puedo afirmar que siempre me va a amar, ¿qué más puedo pedir?".

Sobre el caso y luego de que el precandidato "se defendiera" diciendo que "este es un movimiento para denostar su candidatura (...). Hay un límite llamado familia y eso no se puede lastimar y menos aun cuando quien se lastima es un menor de edad".

Olimpia Coral Melo respondió desde su cuenta personal de Facebook: "No, Elias Medel difundir la intimidad sexual de tú hija no es ser ´un padre amoroso´, es ponerla como carnada de una red de pornografía infantil, que en realidad es explotación sexual de menores en internet. No solo violas su privacidad al subir vídeos de ella desnuda, sino que además la expones a la cultura porno. Y no, no es por tu carrera política, es porque NO ES NORMAL QUE VIOLES LA INTIMIDAD DE UNA MENOR.

Aunque sea tu hija, su cuerpo no te pertenece".

No quiero ni pensar el daño que sufrirá ella cuando tenga más conciencia por todo esto. Me preocupa que incluso en la denuncia sea ella la que más sufra.

¿Qué explicación se le dará cuando la niña crezca y sepa que su papá la exhibió desnuda en un video en internet cuando ella tenía 7 años?"

Olimpia Coral Melo, es la activista quien logró que la ley de delitos contra la intimidad sexual, conocida como "Ley Olimpia", se aprobara en el Senado mexicano y la violencia sexual digital sea considerada un delito y castigada en todo el país.

Asimismo, el grupo de Facebook "El Grito de la Gente del Estado de México y CDMX", hizo un llamado para que no quede impune José Elías, quien podría llegar a una diputación.

"Se dedica a hipersexualizar a su hija en su perfil público, se autodenomina su "príncipe" y muestra videos de la menor sin ropa interior, ESTO NO ES NORMAL [...] Me perturba mucho que un vato bese a su hija en la boca y la posicione en el lugar de una esposa. Alguien tiene que hacer algo, él es un pedófilo con su propia HIJA", acusó la página de denuncias.

Usuario han escrito: "Todos reporten su perfil para que FB y las autoridades tomé cartas en el asunto!"; "No entiendo porque los papás besan en la boca a los niños da escalofríos además la boca de un adulto esta muy sucia a comparación a la boca de los niños. Y vaya tipo subiendo fotos con la niña así es un enfermero"; "Es que no es el amor de padre, sino el normalizar estas acciones, ningún niño debe de ser besado en la boca x un adulto ni ser vulnerado en su intimidad".