Exgobernadores de NL arman bloque contra Rodrigo Medina

MONTERREY.- En Nuevo León se ha desatado una lucha entre exgobernadores que se unificaron para arrebatar el control del PRI al también exgobernante Rodrigo Medina de la Cruz.

Ambos grupos han sostenido reuniones en busca de estrategias que permitan acceder al control del partido, toda vez que desde su administración (2009-2015) Medina de la Cruz ha impuesto dirigentes y candidatos a diputados locales y federales.

En una reunión en casa del ex líder estatal y dos veces alcalde del municipio de Apodaca, Raymundo Flores Elizondo, el exgobernador Medina fijó estrategias que irían a llevar a la presidencia estatal del PRI al actual alcalde de Juárez, Heriberto Treviño.

Tras la reunión, el grupo de tomó sin la sana distancia ni cubrebocas la tradicional fotografía.

Por otro lado, en un restaurante local, los ex gobernadores Sócrates Rizzo, Benjamín Clariond y Natividad González, así como los ex legisladores Felipe Enríquez y Héctor Gutiérrez, sostuvieron reunión para respaldar al ex diputado federal y es titular de la Profeco nacional, Rogelio Cerda Pérez.

Fue una invitación de Rogelio Cerda que es mi amigo y por eso estuve presente. Fue un desayuno de amigos. Ya ven que desde hace mucho tiempo no he estado activo en el medio político y pienso seguir fuera de la escena. Estuve con nuestros amigos, particularmente con Rogelio Cerda", dijo González Parás

Vamos a ver qué pasa, apenas están saliendo las reglas para ese tipo de cosas, pero casi ni se tocó ese tema, se ha mencionado mucha gente y todos son muy buenos, todos son muy buenos", señaló a su vez Benjamín Clariond

El PRI está vacante al vencer hoy un plazo de 90 días que se dio a Pedro Pablo Treviño para que siguiera en la presidencia cuando culminó su mandato hace tres meses.

De acuerdo a los sondeos y a las versiones no oficiales del priismo, si logran imponer en la dirigencia a Rogelio Cerda Pérez, gente cercana a Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, éste podría ser el candidato al gobierno estatal.

De permanecer el poder de Medina, todo indicaría que el alcalde de Monterrey, si ex procurador Adrián de la Garza iría a la candidatura y el coordinador de los diputados locales Francisco Cienfuegos estaría en busca de la alcaldía regia.