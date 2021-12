Exfuncionarios de Guerrero se niegan a devolver camionetas blindadas prestadas por el gobierno

Ex funcionarios, magistrados y autodefensas que recibieron 14 camionetas blindadas oficiales durante el gobierno de Héctor Astudillo en Guerrero se han negado a devolver los vehículos.

Un documento oficial de la Dirección General de Control Patrimonial de Control Vehicular de Finanzas del estado detalló el pasado mes de noviembre una lista de 243 vehículos (camionetas, automóviles y motocicletas) que fueron asignados como "apoyo especial" a diversas personalidades de la entidad.

Un informe de la Secretaría de Administración y Finanzas indica que durante los últimos seis años se gastaron 137 millones 116 mil 307 pesos en el mantenimiento, compra y renta de los vehículos blindados que utilizaron funcionarios y sus familiares.

Hace poco más de un mes la actual gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, realizó la primera de dos subastas de 44 vehículos, de los cuales 34 son blindados, que fueron recogidos a ex funcionarios y a sus familiares.

"Estamos en un trabajo de verificación para efecto de recuperar todos los vehículos", dijo entonces el secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada. "Si existe una negativa de que no quieran hacerlo (entregar los vehículos) podríamos actuar legalmente contra ellos", advirtió el funcionario estatal.

En dicha subasta se expusieron los 44 vehículos, cuyo costo total alcanza hasta los 93 millones 43 mil 789 pesos.

La gobernadora informó que lo obtenido en esta primera subasta sería destinado a un albergue para familiares de niños con cáncer en el Instituto de Cancerología de Acapulco.

¿QUIÉNES SE NIEGAN A REGRESAR LAS CAMIONETAS?

Entre los nombres de los beneficiados de la entrega de las camionetas, de acuerdo con información de Reforma, se encuentran:

-Jesús Martínez Garnelo, magistrado de la sala penal del Poder Judicial; camioneta blindada Chevrolet Suburban modelo 2012 color blanca.

-José Luis Peralta Martínez, ex secretario particular del ex gobernador Astudillo; vehículo blindado GMC, Yukon.

-Felipe Martín de Jesús Rebollo, ex coordinador de seguridad y transporte aéreo; camioneta Jeep Grand Cherokee.

-César Flores Maldonado, ex asesor del ex gobernador; camioneta Chevrolet Suburban.

-Jesús Tejeda Vargas, ex alcalde de Chilpancingo; camioneta blindada oficial.

-Homero Rodríguez Rodríguez, ex alcalde de Zihuatanejo de Azueta; camioneta Chevrolet Suburban.

-René Juárez Cisneros, fallecido ex gobernador y ex diputado federal; vehículo blindado.

-Oscar Díaz Bello, ex diputado local.

-Jesús Plácido Galindo, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Pueblos Fundadores; camioneta Yukon GMC.

-Ernesto Gallardo Grande, finado líder de Policía Comunitaria Unión de Pueblos y Organizaciones de los Pueblos de Guerrero (UPOEG); un vehículo oficial.

