Excandidato de Morena y presunto Zeta es detenido

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 27/01/2019 10:07 p.m.

MONTERREY, Nuevo León.- José Ulises Treviño, presunto integrante del grupo Los Zetas, que fue candidato a la alcaldía del municipio de Juárez, por la Coalición Juntos Haremos Historia, está detenido por extorsión, pero ahora Morena y PES, se enfrascaron en deslindarse de su ex abanderado.

Junto a tres cómplices también de la organización Los Zetas fue detenido el pasado jueves en un restaurante de San Pedro Garza García en el de habían citado a un empresario para extorsionarlo con varios millones de pesos.

En una audiencia de más de cuatro horas este domingo, el Juez Arturo de Luna Montemayor ordenó que José Ulises Treviño García, Omar Piña Sánchez, Alberto Llorens Reyes Retana y Luis Eduardo Frías Veloz permanecieran detenidos en las celdas de la Policía Ministerial hasta que se les resuelva su situación jurídica el próximo jueves por la tarde.

La Fiscalía los acusa de chantaje luego de que un empresario denunció que lo estaban extorsionado con 12.9 millones de pesos.

Al conocer los hechos, de inmediato Bertha Puga Luévano, líder estatal de Morena atribuyó a Encuentro Social la designación de Ulises Treviño como candidato a la alcaldía de Juárez, al oriente de la zona metropolitana.

Sin embargo, Juan Manuel Alvarado quien en la época de campañas y durante la elección pasada fue el dirigente estatal del PRD salió a echar abajo la versión de Morena.

Aunque Juárez estaba siglado PES, Morena pidió canjear municipios; Morena nos dio San Pedro y PES les dio Juárez, así Morena postuló a Ulises Treviño que está afiliado a Morena y no al PES", agregó Alvarado.

A su vez la delegada de Programas Sociales Judith Díaz se deslindó de Treviño de quien dice lo conoció en campaña.

"Son personas que son responsables de sus actos, y la verdad es que yo me deslindaría de todo, porque a mí no me tocó designar candidaturas. Mejor pregunten a quienes designaron las candidaturas y, además, mucha gente luego finge".

Yo no puedo hablar y no quiero juzgar a nadie, no quiero cometer una injusticia ni una imprudencia, eso por favor revísenlo, nosotros estamos trabajando en el Gobierno federal, no estamos en el partido colaborando".

En la audiencia los cuatro detenidos solicitaron al juez que les concediera más tiempo para presentar pruebas para demostrar su inocencia.

