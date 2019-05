Excandidato a gobernador por Baja California renuncia al PRI; votará por Morena

REDACCIÓN 22/05/2019 02:33 p.m.

TIJUANA, Baja California (La Silla Rota).- Fernando Castro Trenti anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tijuana, asegurando que su voto este 2 de junio será para los candidatos de Morena que buscan ganar las próximas elecciones en Baja California.

Este martes, el excandidato a Gobernador por dicho estado en las elecciones del 2013, declaró que ahora coincide con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Voy a emitir mi voto por Jaime Bonilla, por Arturo González Cruz y los candidatos, no tiene nada de raro, es simple visión del progreso del estado", señaló.

El también exsenador indicó que Morena puede realmente encarnar un cambio de régimen político, pues durante 30 años políticos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) han gobernado, tan sólo alternando algunas alcaldías con el partido que deja.

Respecto a si buscará un lugar en las filas de Morena dijo: "No he escuchado yo ninguna convocatoria para sumar nuevos militantes, pero no está en mí en este momento ni más adelante dar un paso para inscribirme en otro partido político, hasta el día de hoy esa es mi decisión".

