Exalcaldesa de Juchitán dejó colapso financiero

08/01/2019

OAXACA, Oaxaca (La Silla Rota).– La expresidenta municipal de Juchitán de Zaragoza y actual diputada local por Morena en la 64 legislatura local, Gloria Sánchez López dejó un colapso financiero en la localidad, cuyo terremoto de 2017 generó un desastre total.

En una revisión hecha por la autoridad entrante que encabeza el también morenista, Emilio Montero se encontró un probable déficit de 27 millones de pesos que podría poner en aprietos a su administración.

Según explicó Emilio Montero, edil, el gobierno que encabezó su antecesora Gloria Sánchez López se llevó parte del parque vehicular con el que contaba el municipio, el cual presuntamente habría sido entregado a la organización que la respalda, la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo.

En edil que entró en funciones el pasado 1 de enero, dijo que la actual diputada local se negó a concluir el proceso de entrega–recepción y uno de los motivos se debió a precisamente al desorden que dejó en el ayuntamiento.

"Públicamente exijo a la diputada Gloria Sánchez López y a su grupo político, que detengan su intención desestabilizadora, y por el contrario coadyuve en el buen funcionamiento de esta administración, apegados a la austeridad republicana y a los principios de transparencia que exige el Gobierno de la Cuarta Transformación".

El edil indicó que Sánchez López hizo uso patrimonial y faccioso de los recursos destinado a esa localidad del Istmo de Tehuantepec, pues incluso no entregó ni siquiera la nómina del ayuntamiento.

Mencionó que solo el recurso del pago que hicieron a todos trabajadores recientemente rebasaba la participación recibida por el ramo 28, lo cual deja como consecuencia las dificultades para la cobertura de diversos pagos o para la ejecución de obras para el año que inicia.

Emilio Montero indicó que aunado a ello un grupo de Policías Municipales respaldados por Gloria Sánchez buscan desestabilizar el municipio, motivo por el cual, el presidente llamó a la legisladora a evitar estas acciones y coadyuvar por un mejor gobierno en Juchitán.

Detalló que su gobierno no cederá a chantajes de grupos y que en los próximos días se harán los ajustes pertinentes en el tema financiero, apegados a la autoridad republicana de López Obrador y brindar el apoyo a la ciudadanía de Juchitán.

Añadió que en año no habrá recursos extraordinarios, según nuestros contadores, el ayuntamiento de Juchitán recibió 135 millones de recurso extraordinario que nosotros no recibiremos debido a que el proyecto de austeridad y transparencia del gobierno federal ya no lo permiten", agregó.

Además, las nuevas autoridades despachan en una sede alterna, ya que la rehabilitación del palacio municipal, aún no se concluye luego de que con el sismo del 7 de septiembre la parte lateral derecha se derrumbó.

Juchitán uno de los municipios más afectados

Esta localidad en 2017 fue una de las más golpeadas por el terremoto de 8.2 grados el 7 de septiembre, el mayor sismo en sacudir a México después del registrado en 1985. En esta ciudad murieron 35 personas y más de 73 mil resultaron damnificados.

A más de un año, Juchitán no ha concluido el proceso de reconstrucción, en sus calles y secciones se aprecian decenas de construcciones a medias.

Patricia Robledo señala que aunque en su momento recibieron la ayuda, la administración que terminó no concluyó las gestiones para que a este municipio se les brindará más apoyo para que lograran terminar sus viviendas.

El edil asegura que pese a la crisis que se vive, con el apoyo del nuevo gobierno federal y los recursos que anunció para los damnificados de todo el Istmo las familias podrán recuperar sus viviendas.

