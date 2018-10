Exalcalde hidalguense dejará prisión por su estado de salud

AXEL CHÁVEZ/ CORRESPONSAL 26/10/2018 05:02 p.m.

Hidalgo.- Al argumentar que se encuentra en mal estado de salud, el Poder Judicial de Hidalgo quitó la prisión preventiva oficiosa al expresidente municipal de Mineral de la Reforma Filiberto Hernández Monzalvo, acusado de peculado de 15 millones 74 mil 400 pesos; a cambio, tendrá la obligación de acudir a una firma periódica.

El exedil de extracción priista fue detenido por agentes de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) el 8 de marzo, por su posible responsabilidad en malversación de recursos que correspondían a un crédito y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que el ayuntamiento ejerció durante su administración (2012-2016).

Con base en el resolutivo del Poder Judicial, Hernández Monzalvo, está internado en un hospital particular de Pachuca, y su estado clínico es delicado, por lo que no podrá asistir a su próxima audiencia. Debido a ello, giró un oficio para que el director del nosocomio permita que personal de la judicatura habilite un espacio para que se lleve a cabo una videoconferencia en tiempo real, la próxima semana, y con ello no se altere el principio de inmediación y el derecho del exalcalde a ser escuchado.

El priista también fue denunciado el 5 de junio de 2017 por la síndico Jurídico Johana Montserrat Hernández Pérez, por no entregar retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 850 trabajadores al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre 2015 y 2016.

Con base en la carpeta 12-2017-07-400 que inició la fiscalía, la omisión de entero y pago de retenciones del por sueldos y salarios en 2015 ascendió a 13 millones 506 mil 710 pesos, y a 10 millones 18 mil 682 pesos el año siguiente.

En la inspección financiera 1033-DE-GF, parte del tercer informe de la cuenta pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un posible daño por 27 millones 413 mil 700 pesos en Mineral de la Reforma por retenciones no enteradas al SAT, falta de documentación comprobatoria del gasto y bienes adquiridos no localizados.

Ese año fue el último de gobierno de Hernández Monzalvo, quien dejó el 4 de septiembre el cargo que ostentaba desde el 16 de enero de 2011. No obstante, precisó la PGJEH, la detención corresponde a la posible malversación de recursos del crédito y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

En el posible desvío también están involucrados el exsíndico Hacendario Alberto Monzalvo Vargas y el exsecretario de Finanzas Juan Álvaro Cornejo Espinosa, inmersos en la carpeta de investigación 12-2017-07-400.

El actual alcalde de Mineral de la Reforma, el panista Raúl Camacho Baños, también acusó a su antecesor –durante una reunión con policías que exigían seguro de vida y apoyo para adquirir un patrimonio, el 27 de junio de 2017– de entregar 96 casas que estaban destinadas a trabajadores municipales, a exasambleístas y exintegrantes de su gabinete.

Las viviendas, especificó, fueron adquiridas con recursos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) –terreno y construcción--, "pero se entregaron en su mayoría a algunos exfuncionarios (de primer nivel) y exregidores", y "muy pocas" a la población objetivo.

Éstas, añadió, tenían un valor de 80 mil y se ubicaban en fraccionamiento Valle de las Estrellas. El municipio, aseguró, las entregó escrituradas. Sin embargo, no presentó denuncia por esta irregularidad.

