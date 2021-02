"Exageración" dejar sin efecto investigaciones contra Padrés

Como excesiva consideró el gobierno estatal, la interpretación que hizo el Tribunal Colegiado al declarar formalmente inconstitucional la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y con ello dejar sin efecto 5 actuaciones en contra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, preso en el reclusorio oriente de la Ciudad de México.

En dicha sentencia se señala que las investigaciones que durante tres años se llevaron a cabo contra Guillermo Padrés y sus presuntos cómplices por delitos del fuero común, no tienen valor alguno y ahora la Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJES) deberá comenzar de cero si aún pretende fincarles alguna responsabilidad

Al declarar inconstitucional a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, un tribunal federal no sólo determinó en forma definitiva que ese organismo ya no podía investigar al ex Gobernador, sino que también anuló todas las investigaciones que integró en su contra.

Esto, según la versión pública de la sentencia del amparo en revisión 194/2017, difundida la semana pasada, el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa de Hermosillo invalidó también todas las actuaciones de las cinco indagatorias que llevaba esa Fiscalía contra el sonorense.

Según el colegiado, si la Fiscalía era producto de un decreto inconstitucional, por haber sido publicado el el 28 de septiembre de 2015, antes de que el Congreso de la Unión emitiera las leyes generales del Sistema Anticorrupción, entonces sus indagatorias también debían de ser invalidadas.

"En este orden de ideas, los acuerdos, diligencias o determinaciones emitidas por los agentes del Ministerio Público especializados en la llamada Fiscalía Anticorrupción que tengan fundamento directo en el decreto declarado inconstitucional, deben declararse nulas", resolvió el colegiado.

Pueden continuar investigaciones contra Padrés pero desde cero

Si la PGJES aún quiere indagar a Padrés por los mismos hechos, su trabajado deberá partir de cero, ya que no podrá considerar ningún documento, testimonio, peritaje, cateo, aseguramiento o prueba diversa, obtenida o diligenciada en los últimos tres años por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.

Como respuesta, el Gobierno estatal a través de su consejero jurídico Ivan Jaimes Archundia, explicó que emitirán una queja ante un juez, y pelearán porque se reconozca la validez de las indagatorias, dado que fueron realizadas por Ministerios Públicas de la Fiscalía General, instancia que cuenta con el peso jurídico debido y legal.

En cuanto a la inconstitucionalidad de la FAS, dijo que una vez que se aprobaron las leyes generales del SNA, está cobro validez legal y con ello sus investigaciones.

Este fallo fue votado por unanimidad por los magistrados Juan Manuel García Figueroa, Mario Toraya y Gabriel Alejandro Palomares Acosta.

Un amparo fue presentado por Padrés contra el aseguramiento de una casa en la zona rural de San Pedro El Saucito, cerca de Hermosillo, afirmando que era consecuencia de un cateo y una indagatoria ilegal.

Resolución no declara inocencia de GPE

La resolución emitida por el Tribunal Colegiado de ninguna manera establece que el inculpado, en este caso Guillermo Padrés Elías ex gobernador de Sonora, sea inocente, ni que se vayan a retirar las investigaciones en su contra, aseveró Salvador Ávila Cortés.

El vocero de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, dijo que la instancia continuará trabajando de manera normal, con el avance que ya se tiene en los procesos penales contra el ex gobernador y ex funcionarios de la pasada administración por actos irregulares dentro de sus funciones públicas.

Lo anterior luego de que el Tribunal Colegiado en su resolución judicial, señalara que deja sin efecto las actuaciones de 5 indagatorias en contra del ex mandatario sonorense, pues la FAS fue declarada como inconstitucional por haberse conformado antes de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción con sus leyes secundarias.

“La resolución de ninguna manera establece que el inculpado sea inocente, incluso la propia sentencia señala que se continúe investigando, por lo que es importante señalar que en su momento la fiscalía presentará una queja señalando que se considera que es un exceso en la interpretación”.

Indicó que ya se han presentado 14 amparos y que, al ser resueltos por la Justicia Federal, se niega que exista inconstitucionalidad en la instancia y sus averiguaciones.

mvf